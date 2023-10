– Eg dreg litt på det eine beinet ennå, eg går og subbar litt. Men det er vel berre ei treningssak, seier Jens Dahl.

78-åringen fekk hjerneslag for berre få månader sidan, men er allereie tilbake i jobb.

Jens Dahl på jobb på verkstaden til sonen, der han mellom anna mekkar snøfresarar.

Han har opplevd fleire slag og turar til Rikshospitalet, men så fekk han ein operasjon som er ny for pasientar med større hjerneslag.

Utan den nye behandlingsmetoden hadde han kanskje ikkje overlevd, eller han kunne vorte pleiepasient.

– Det var godt å verta ferdig med det.

Symptom på hjerneslag Ekspander/minimer faktaboks Hjerneslag er ein akutt sjukdom som gir plutseleg tap av kroppsfunksjonar på grunn av forstyrringar i blodsirkulasjonen til hjernen. I dei aller fleste tilfella skjer dette på grunn av blodpropp. Det vil seia at ei blodåre i hjernen vert tetta igjen av ein blodklump. Dei vanlegste symptoma er: Lamming i den eine sida av ansiktet

Lamming på eine siden av kroppen, i ein arm eller eit ben

Språk- og taleforstyrringar Andre symptom som kan vera teikn på hjerneslag er lett svekking i ei hand eller arm, kraftig hovudpine, synsproblem eller svimmelheit. Kjelde: Helsenorge

Reddar liv

Hjerneslag er ei av dei vanlegaste dødsårsakene i Noreg. Over 9000 menneske får hjerneslag kvart år.

Men behandlingsmetoden «blodproppfisking» aukar sjansen med å overleva større hjerneslag med 11 prosent.

Det viser ein ny global studie kor også Oslo Universitetssjukehus er med.

Slik ser blodårene ut sett gjennom ultralyd.

Eit plastrøyr vert ført gjennom blodåresystemet, heilt opp til hjernen. Anten vert blodproppen soge ut eller så vert han huka tak ved hjelp av eit lite verktøy og trekt ut.

Tidlegare har blodproppfisking berre vorte gjort hjå pasientar med mindre hjerneslag.

På radiologisk avdeling ved Rikshospitalet gjer dei 250 slike operasjonar i året, men resultata frå studien kjem nok til å føra til fleire.

Minskar skadane

Behandlinga som Dahl fekk aukar også sjansen for å vinna att brukbar funksjon med 18 prosent.

– Det tydar at sjølv dei som har større, etablerte skader kan få effektiv behandling og koma seg etter slaget, seier lege og nevrolog Anne Hege Aamodt.

Nevrolog Anne Hege Aamodt sjekkar korleis det går med Jens Dahl.

Ho er legen til Dahl og er begeistra for resultata.

– Viss han ikkje hadde fått operert ut blodproppen, hadde han fått påverking på språket og stor lamming i høgre side og påverking på språket. Då hadde det ikkje vore mogleg å køyra bil eller jobba i bedrifta som han gjer nå.

Behandlingsmetoden som Jens Dahl fekk gjorde at han trass hjerneslaget kan leva tilnærma som før. Foto: Siri Vålberg Saugstad / NRK

– Eg har ikkje fått nokre varige men, seier Dahl.

Sjølv om han vart pensjonert for omtrent ti år sidan, har han ingen planar om å slutta å jobba på verkstaden til sonen.

– Opp og ut, og ta tilbake livet, det er heilt avgjerande for å funka. Jens skal ha æra for at det vart så bra, seier Aamodt.