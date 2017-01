– Vi bor i et ulvereservat

Rovviltnemndene bestemte seg for at det skulle felles 47 ulv og mente dette var i tråd med ulveforliket fra Stortinget i sommer, men departementet overprøvde vedtaket rett før jul, slik at bare 15 skal felles.



I dag møter sinte folk fra Hedmark Høyre statsministeren og miljøministeren. I morgen kommer busslaster med hedmarkinger for å demonstrere i hovedstaden – samtidig som det er krisemøte mellom ulveforlikspartiene, Ap, Høyre, Frp og KrF.

Sissel Frang Rustad er tidligere nestleder i Hedmark Høyre og sitter i kommunestyret i Åmot. Hun skal holde appell under demonstrasjonen i morgen, men har ingen plass på Høyremøtet i dag. Hun og 30 medlemmer av fylkeslaget har nemlig meldt seg ut av partiet.

Vi kommer til å bo i et ulvereservat hvis ikke noe blir gjort. Sissel Frang Rustad, tidligere Høyre-medlem og hedemarking

ULVEMOTSTANDER: Sissel Frang Rustad meldte seg ut av Høyre i protest. Foto: Mats Sparby / NRK

– Jeg meldte meg ut da klima og miljødepartementet opphevet rovdyrnemndas vedtak om felling av ulv. Det er gjort på feil grunnlag, sier hun og viser til naturmangfoldsloven paragraf 18 som også tar for seg grunneiers jaktrettigheter, sier Rustad.

– Vi har nesten ikke sauer lenger i vår kommune. Det går ikke an å drive med sau når vi har så mange ulv. Vi forer ulven i Åmot 500 elg i løpet av året, fortsetter hun.

OPPVASKMØTET: Fullt ulveopprør mot klimaminister Vidar Helgesen i Høyre. I dag møter han hedemarkinger på Stortinget. Foto: Johansen, Carina / NTB Scanpix

Ulven må utgjøre et skadepotensial

Bakgrunnen for miljøministerens snuoperasjon er en uttalelse fra Lovavdelingen i Justisdepartementet, som uttalte at ulven må utgjøre et sannsynlig skadepotensial.

De konkluderer at det gjør den ikke og begrunner det med at det er registrert seks sauer som er tatt av ulv i 2016.

– Skal regjeringen godkjenne skyting av nesten 50 ulv når de selv mener det ikke er dokumentert at de gjør skade?

– Ja, ulven er der uansett. Ulven skal ha mat og de formerer seg. Hvert år får vi 30–40 nye ulver. Vi kommer til å bo i et ulvereservat hvis ikke noe blir gjort, sier Rustad.

Ap åpner for å skyte mest ulv

Aps energi- og miljøtalsmann på Stortinget, Terje Aasland, sier til VG at Ap kan åpne for flere fellinger av ulv enn det regjeringen la opp til i sin avgjørelse fra desember.

– Aps motiv for å inngå i ulveforliket på Stortinget, var å få ned konfliktnivået i ulvesonen, mellom ulven på den ene siden og folk og husdyr på den andre. Det har regjeringen ikke klart, sier Aasland til VG.

Klassekampen skriver at utmarkskommunene ber ­Helgesen å følge Sveriges eksempel som gir grønt lys for felling av 24 ulver i Värmlands skoger.