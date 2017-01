Ulvemotstandere mobiliserer foran Stortinget

Hele ni busser settes opp fra Hedmark og Oppland onsdag 4. januar, og vil frakte både innbyggere, jegere, beitenæringsfolk, grunneiere, friluftsfolk og ordførere til hovedstaden for å protestere, skriver Glåmdalen.

– Jeg tror dette blir et bygdeopprør som man sjelden har sett maken til i Oslo, sier Knut Arne Gjems, leder i Norges Jeger- og Fiskeforbund Hedmark.

Arrangementet har fått navnet «Markering for en demokratisk ulveforvaltning» og planen er å gå i samlet flokk fra Stortinget til Klima- og miljødepartementet. Der vil det bli holdt taler og appeller.

– Vi vil med markeringen vise at Departementets spill betyr mye for folks livskvalitet og at de nå må snu og tilpasse politikken til demokratiet. Det skal vi forsøke å få fram på en fredelig måte. Nok er nok nå, sier Gjems.