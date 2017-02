– Vet ikke hvor skadelig mikroplast er for mennesker

Bare én porsjon blåskjell kan inneholde mellom 50 og 100 mikroplastbiter. Det skriver Bergens Tidende som siterer en upublisert forskningsartikkel fra Belgia.

Professor Colin Janssen og hans forskerteam ved universitetet i Gent i Belgia, har sett på hvordan tynne små biter plast blir tatt opp av cellene i et cellekulturforsøk.

Når et slikt opptak kan skje i et forsøk, indikerer det at det også kan skje i mennesker, mener Janssen.

– Nå som vi vet at plasten kan bli tatt opp, så må vi vite hva som skjer med den når den er i kroppen. Blir plasten brutt ned eller lekker kjemikaliene og forgifter kroppen? Vi vet ikke svaret på dette og vi er avhengig av å få svar på dette, sier Janssen til Sky News.

– Vet ikke om det er farlig

Grøsvik sier at det per i dag ikke er grunnlag for å slå fast at mikroplast vi får i oss fra sjømat påvirker mennesket. Foto: Kjartan Mæstad / Havforskningsinstituttet

Bjørn Einar Grøsvik ved Havforskningsinstiuttet er bekymret over at vi ikke vet mer om konsekvensene av mikroplast i fordøyelsessystemet.

– Mesteparten av plastpartikler som kommer inn i kroppen, går ut igjen gjennom fordøyelsessystemet. En viss promille blir tatt opp av cellene.

– Om det er farlig eller ikke vet ikke forskerne ennå, men man kan tenke seg til at cellene blir blir betente dersom man får for mye plastpartikler i cellene, sier Grøsvik til NRK.

Til Bergens Tidende påpeker Grøsvik likevel at testene i Belgia er gjort med mye høyere konsentrasjoner enn du vil finne i naturlige miljøer. Han sier også at det per i dag ikke er grunnlag for å slå fast at mikroplast vi får i oss fra sjømat påvirker mennesket.

Plast i havet

Hvert år havner åtte millioner tonn plast i verdenshavene ifølge FN. Plasten forsvinner ikke, men blir bare brutt ned til mindre og mindre biter, såkalt mikroplast, som dyr får i seg.

Helle Katrine Knutsen ved Folkehelseinstituttet har sammen med flere europeiske forskere undersøkt mikroplast som vi får i oss gjennom sjømat. Hun presiserer at det fortsatt er trygt og sunt å spise sjømat.

– Det er ikke slik at vi skal slutte å spise sjømat. Alt tyder på at sjømat er sunn til tross for at den inneholder litt mikroplast, sier Knutsen.

Forsker ved Nasjonalt institutt for ernæring og sjømatforskning, Tanja Kögel, konkluderer med det samme.

– Det er for tidlig å si, men slik som det ser ut nå, så tror vi ikke at det er noe fare for mennesker, sier Kögel.