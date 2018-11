– Taxfree-vedtaket betyr økning i billig tobakk

Det var et flertall i Stortinget bestående av KrF, Ap, Sp, SV, MDG og Rødt som sørget for at det ikke lenger skal være mulig å bytte tobakkskvoten mot to flasker vin på taxfreekvoten.

Selskapet som driver taxfreebutikkene på de fem største norske flyplassene, Travel Retail Norway, mener dette fører til at mange kunder som nå kjøper full vinkvote (6 flasker) kompenserer bortfallet av to vinflasker ved å ta med seg en sigarettkartong eller snus i stedet.

FULL KVOTE: Når antall vinflasker du kan kjøpe tollfritt reduseres fra seks til fire, kommer folk til å kjøpe full tobakk-kvote isteden, sier Travel Retail Norway. Foto: Scanpix/NRK

55 millioner mer på tobakk og snus

Ifølge en beregning TRN har gjort for NRK, så kommer tobakkssalget til å øke med 5 prosent som tilsvarer 180.000 enheter (kartonger eller rør) med tobakk eller snus, tilsvarende en økning på 55 millioner kroner i året.

Ifølge Haakon Dagestad, kommunikasjonssjef i Travel Retail Norge, skyldes dette at folk som tidligere har latt være å kjøpe tobakk eller snus til bekjente, vil begynne å gjøre det igjen.

– Tobakk er det produktet kunden sparer mest på i taxfreebutikken. Prisen er 50–60 prosent lavere enn i vanlig butikk, sier han.

Det var KrFs nestleder Olaug Bollestad som håndterte saken for partiet. Hun sørget for et flertall i Stortinget, som fikk Frp til å rase.

VERNER OM VINMONOPOLET: KrFs Olaug Bollestad sier taxfreevedtaket er et tiltak for å verne om vinmonopolet. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

NRK har spurt Bollestad om tallene fra Travel Retail Norge viser at taxfreevedtaket er god helsepolitikk.

– Dette er først og fremst et tiltak for i større grad å verne om Vinmonopolet, som er ett av våre viktige alkoholpolitiske virkemidler, skriver hun i en sms til NRK.

– Orker ikke bære full vinkvote

Det var i 2014 regjeringen endret taxfreekvoten, slik at folk som reiste på tur kunne bytte sigarettkvoten inn i 1,5 liter vin eller øl.

Konsekvensen ble at vinsalget økte med hele 15 prosent i 2014, men har deretter stagnert. De som kjøper vin tar med seg i snitt 3,4 flasker.

– Det skyldes at folk ikke orker å bære med seg så mange flasker, sier Dagestad i TRN.

Tobakkssalget falt med 5 prosent med nyordningen i 2014, men nå tror altså TRN at dette salget kommer tilbake. Selskapet solgte tobakk for 1,1 milliarder kroner i fjor.

Den nye ordningen skal gjelde fra 2020. Det var KrF og resten av opposisjonen som sørget for at Fremskrittspartiet gikk på nederlag i denne saken.