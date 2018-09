– Splittelsen går tvers gjennom Ap

Etter Aps elendige resultat under stortingsvalget sist høst satte partiet ned et utvalg for å se på partiets innvandrings- og integreringspolitikk. Onsdag legger partiets innvandringspolitiske talsperson Masud Gharahkhani fram deres nye politikk på området.

Han vil ikke si noe om innholdet før pressekonferansen, men hevder at partiet går i front med å tenke nye løsninger.

Gharahkhani har tidligere sagt til ABC Nyheter at han ønsker en strengere innvandringspolitikk, og han vil ha fotlenke på asylfamilier som har fått avslag.

Flere i utvalget har ifølge Dagbladet vært kritisk til Gharahkhanis uttalelser, som også har handlet om oppretting av mottakssentre i Afrika og at Norge skal jobbe for å ta imot null asylsøkere.

Gharahkhani sier dette til NRKs Politisk Kvarter om hvorfor de legger fram ny politikk, bare ett år etter valget:

– Vi gjør ikke dette fordi vi skal imøtekomme høyrepopulister, men fordi vi er et styringsparti som representerer arbeidsfolk og pensjonister. Og at de er opptatte av at et sosialdemokratisk parti som Arbeiderpartiet skal ta styringen over dette. Det handler om internasjonale forpliktelser og å ha styring og kontroll over innvandringen.

Aps innvandringspolitiske talsmann Masud Gharahkhani har fått kritikk for å si at partiet skal innføre en strengere innvandringspolitikk – før partiets utvalg på området hadde startet sitt arbeid. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Må tro på egne løsninger

Politisk kommentator i NRK Lars Nehru Sand tror at Ap vil stramme inn, men ikke like hardt som man har gjort i Danmark.

– Ap lanserer nå en ny innvandringspolitikk fordi de har lært at de som parti trenger selvtillit i møte med den politiske debatten, og med tanke på at Ap er et stort parti med politiske ytterpunkter. Ap må «eie» både sin egen problembeskrivelse og tro på egne løsninger. Det har de ikke gjort, og de trenger en ny bevisstgjøring rundt dette.

Politisk redaktør Hanne Skartveit i VG tror at velgervandringer i innvandringskritisk retning i land som Sverige kan være med på å forklare hvorfor Ap nå har et behov for å snakke høyere om innvandringspolitikk.

– Ja, det tror jeg. I Sverige har sosialdemokratene hatt en berøringsangst rundt disse temaene – noe Ap ikke har hatt. Men deres problem er at de ikke har snakket nok om dette internt. Splittelsen går tvers igjennom Arbeiderpartiet – fra de mest liberale til de mest restriktive. Antakelig ligger velgerne på en mer restriktiv linje enn det tillitsmannsapparatet gjør. Partiet må kna sammen en politikk som de kan dele og stå sammen om, sier hun.

Politisk redaktør i VG Hanne Skartveit sier at Ap ikke har hatt berøringsangst rundt innvandring, men at de ikke har snakket nok om temaet internt. Foto: NRK

Delte meninger

Samtidig skriver Klassekampen at flere av Arbeiderpartiets lokallag i byene ønsker en mer liberal asylpolitikk.

Frøy Gudbrandsen, som er politisk kommentator i Bergens Tidende, sier at det er så delte meninger om dette spørsmålet i Ap at denne forankringsprosessen er det beste man kan ha for å samle troppene.

– Mange her har vært frustrert fordi innvandringspolitikk har vært presset ned på dem. Kanskje kan dette føre til at det skjer sjeldnere, sier hun.

Hun mener det kan være vanskelig å få inntrykk av hva Aps linje er i spørsmålet.

– Støre har forsøkt å gi inntrykk av at Aps linje ligger fast. Så kommer plutselig Ap og presser regjeringen til å gi opphold til enkeltgruppe, sier hun, og viser til de såkalte «oktoberbarna». Samtidig har Ap uttrykt bekymring for at innvandringspolitikken ville bli mer liberal da Venstre gikk inn i regjeringen.

– Det gir inntrykk av at de vingler, oppsummerer Gudbrandsen.

Politisk kommentator i NRK Lars Nehru Sand tror at Ap vil stramme inn, men ikke like hardt som man har gjort i Danmark. Foto: NRK

Motsetning

Hanne Skartveit i VG tror uansett at Arbeiderpartiet vil lansere en politikk som er strengere på innvandrings- og asylfeltet – samtidig som man har en solidaritet i bunnen og troverdighet om å hjelpe flere i nærområdene.

Flere av de sosialdemokratiske partiene i Europa har slitt med oppslutningen de siste årene, og mange peker på at de forsvinner til partier som er mer kritiske til innvandring.

– Årsaken til at sosialdemokrater sliter handler om velferdsstatens bærekraft i møte med innvandring. Sosialdemokratiet har både hatt et sterkt internasjonalt engasjement og et ønske om å hjelpe mennesker – samtidig som de har en sterk forpliktelse til å ivareta velferdsordninger til sin egen befolkning. Her ligger det en motsetning innbakt, sier Skartveit.