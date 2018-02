AP vil ha fotlenke på asylfamilier som har fått avslag

– Vi vil ikke putte barn i fengsel. Vi skal ha en rask og effektiv returpolitikk i Norge, men i de tilfellene det er snakk om barn, så mener jeg at vi skylder de barna å prøve ut alle andre alternativer, sier Arbeiderpartiets innvandringspolitiske talsmann Masud Gharahkhani til NRK og fortsetter:

– Fotlenke er et godt alternativ, der vi tar hensyn til barna og får en rask og god returpolitikk.

Totalt 5.434 personer ble tvangsreturnert av politiet fra Norge i 2017, viser statistikk fra PU. 234 mindreårige ble uttransportert, hvorav 220 var del av familier, og 14 var enslige.

– Skåner barna

Å la straffedømte som ikke har begått grov kriminalitet få sone med fotlenke, har vært en suksess for kriminalomsorgen. Derfor mener Arbeiderpartiet at det også egner seg i enkelte utlendingssaker.

– Vi tenker at når du skal ha tvangsretur av en familie, så skal foreldrene i denne perioden få fotlenke der politiet til enhver tid har kontroll på hvor de er, sier Gharahkhani.

Det vil ifølge Gharahkhani bety at familiene vil være på det asylmottaket de er, og i det enkelte lokalsamfunnet, men er under kontroll slik at politiet kan planlegge returen på en «god og smidig måte».

– Det skåner barna. Vi har hørt om episoder med selvskading som barna blir vitne til når småbarnsfamilier har havnet i fengsel. Jeg mener at vi skal kunne tenke med hjertet her, sier han.

Har allerede sagt nei til fotlenke

Men justis-, beredskaps- og innvandringsminister Sylvi Listhaug har tidligere fått utredet fotlenke i enkelte utlendingssaker, men da ble konklusjonen at dette var for dyrt og ikke sikkert nok.

– Det handler også om å ikke gjøre det lettere å rømme når man skal ut av Norge med tvang. Disse familiene har hatt god tid på seg til å reise frivillig til det landet de kommer fra. Da er tvangsretur siste utvei for myndighetene, sier Listhaug til NRK.

Nytt familieinternat

Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Scanpix

I stedet for fotlenke har regjeringen bestemt å opprette et familievennlig internat i Hurdal.

– Familievennlig er bra, men ikke godt nok. Også i disse familievennlige avdelingene så er det snakk om et fengsel. Vi kan finne bedre alternativer, mener Gharahkhani.

Listhaug er ikke enig i at fotlenke er et bedre alternativ og sier at de aller fleste familiene vil tilbringe veldig kort tid på den nye avdelingen.

– Nå har vi opprettet et alternativ som er mer egnet for barn. Det er ingen ønske fra min side at barn skal være fengslet, men det er familiene selv som har valgt å ikke reise frivillig, og da må norske myndigheter returnere dem som har fått avslag, sier hun.