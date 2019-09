– Norske oljeinstallasjoner er ikke sikret mot droneangrep

Uttalelsen fra Mood kommer i kjølvannet av droneangrepet rettet mot saudiarabiske oljeanlegg.



Angrepet rammet nær halvparten av landets oljeproduksjon.

Angrepene ble gjennomført med droner, og Houthi-bevegelsen i Jemen har tatt på seg ansvaret. Foto: Videos Obtained By Reuters / Reuters

Mood har vært sjef for både FNs observatørstyrke i Syria og for FNs observatørkorps i Midtøsten. Han tror ikke Norge er rustet til å motstå et slik angrep.

– Det er Norge ikke, både fordi det er vanskelig, og fordi vi ikke har sikret installasjonene våre mot denne typen angrep. Anleggene våre er veldig sårbare, og ligger i praksis ubeskyttet, sier Mood.

Les også Saudi-Arabia meiner dei har bevis for at Iran stod bak angrep

– Norges ansvar å sikre seg

Norge er i dag blant verdens største eksportører av gass. Generalløytnanten mener det vil være overraskende dersom ikke Norge også blir utsatt for et droneangrep en gang i fremtiden. Derfor mener han Norge må sikre seg bedre.

– England, Tyskland og EU er helt avhengige av energiforsyningen fra Norge og vil aldri akseptere at den forsvinner over natta. Det er Norges ansvar å sikre at energiforsyningen kan holde fram, sier Mood.

Les også: Oljeuroen kunne knapt rammet verden på et dårligere tidspunkt

– Må tenke annerledes

I en rapport fra Forsvarets forskningsinstitutt i 2016 ble det slått fast at hele åtte norske olje- og gassinstallasjoner var svært dårlig sikret mot terror. Generalløytnanten etterlyser en plan fra forsvaret og politiet på hvordan vi kan beskytte norske anlegg.

Droneangrepet med ganske enkle våpen i Saudi-Arabia er trusler som krever at også Norge tenker annerledes, mener han.



– Vi sliter nok litt med å ta innover oss de nye truslene, og planlegge med at de scenariene er mer sannsynlige, enn at en russisk soldat setter foten over grensen i nord, sier Mood