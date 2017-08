Aisha Bhatti kaster seg inn i sommerens verdidebatt, fra toppen av Oslo Senterpartiets valgliste til Stortinget.

Hun mener at debatten om hva som er norske verdier, og om de er under press, stigmatiserer folk med minoritetsbakgrunn og peker på dem som angriperne.

– Mange innvandrere er redde for å bli gjort til syndebukker. Jeg opplever at debatten egentlig handler om muslimer og at det er for mange av dem, sier hun.

Hun sier at retorikken nører opp under fremmedfrykt.

– Et ordskifte som splitter befolkningen, vil gi næring til dem som allerede er fremmedfiendtlige og rasistiske, sier hun.

Sommerens heteste

Det er blitt sommerens heteste debatt, og uenigheten er stor: Er norske verdier under press, og hva er de egentlig?

Mandag erklærte kulturminister Linda Helleland (H) og Ola Borten Moe (nestleder, Sp) samstemt i VG at norske verdier er under angrep. De pekte på at nordmenn er for dårlige på å forsvare dem i møtet med det som er fremmed. Frps Sylvi Listhaug er enig, og peker på innvandring som den største trusselen.

Statsminister Erna Solberg sier til NTB at hun er enig i at mange av våre verdier er truet, ikke bare av innvandring, men også av dem som er veldig aggressive mot innvandring.

Ikke enige om verdier

I dagene etter at politikere av alle avskygninger ytret seg, ikke minst i sosiale medier.

Norske verdier er eksemplifisert som blant annet kristendom, vafler, brunost, barne-TV, likestilling og demokrati.

Aisha Bhatti mener kulturministerens eksempel på svømmeundervisning med etterfølgende dusj er litt latterlig.

– Det er en universell verdi å dusje etter gymmen, det er jo å være hygienisk. Utsagnet kan tolkes som at det er muslimene hun snakker om. Dette handler ikke om norske verdier, men om ungdommer som opplever et enormt kroppspress og at de derfor ikke vil dusje eller ha felles svømmeundervisning.

Integreringen avgjør

Innvandringsminister Sylvi Listhaug (Frp) sier at økt innvandring helt klart setter norske verdier under press, men hun er ikke enig i at det å snakke om det gir næring til fremmedfrykt.

RESPEKT: Sylvi Listhaug (Frp) sier det er problematisk at noen innvandrere ikke respekterer norske verdier. Foto: NRK

– Jeg stigmatiserer på ingen måte innvandrere. Så lenge man aksepterer og etterlever norske verdier, er det ingen grunn til å føle seg angrepet. Det er hvor godt vi lykkes med integreringen som gir avgjøre om vi beholder respekten for norske verdier, sier hun.

