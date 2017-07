– Vi har tro på nærhet, og så får folk ta stilling til parti uansett tro og religion.

Slik svarer senterpartisjefen på spørsmål om han har noen plan for å nå ut til kristne velgere når han starter sin valgkampturné onsdag.

Fra sidelinjen har han fulgt «jakten på kristenvelgerne» som har preget deler av valgkampen så langt i sommer.

Mens Frps Sylvi Listhaug i VG hevder Frps strenge innvandringspolitikk er det som må til for å forsvare det hun kaller norske verdier og kristen kultur, mener KrFs Knut Arild Hareide at Frp er på kollisjonskurs med kristne velgere når det gjelder verdisaker som bioteknologi og søndagshandel.

De (KrF, red.anm.) sier at de vil bevare de norske verdiene, men det de står for betyr det motsatte over tid. Jo større innvandring vi har år etter år etter år, jo større press får vi på norske verdier, kristen kultur og tradisjon. Det har vi sett over tid Sylvi Listhaug / VG 14.07.17

Jeg tror at det er vel ingen parti som er en større garantist for de kristne verdiene i vårt samfunn enn KrF. Hvis vi kjører frem full shopping på søndagen, blir ikke det å ta vare på de kristne verdiene. Hvis vi reduserer menneskeverd med tvillingabort eller aktiv dødshjelp, er ikke det å ta vare på kristne verdier. Knut Arild Hareide / VG 14.07.17

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum sier til NRK at han ikke ønsker å gå inn i en debatt om hvem som har mest å tilby kristne velgere.

– Man glemmer at politikk er helhet og at all politikk handler om verdispørsmål: Hvordan man skal fordele goder, hvordan man skal se et helt land. Jeg synes man noen ganger snevrer det inn til en diskusjon som bare handler om bioteknologi, Israel, privatskoler, og den type saker. De er viktige nok, men politikk er helhet, og jeg tror mange av dem som har en tro, ikke kjenner seg igjen i at det bare er sånne symbolsaker som avgjør, sier han og fortsetter:

– Jeg tror Jesus er mye større enn norsk partipolitikk. Det går ikke an å definere om du er mer i samsvar med Jesus sine ord om du stemmer på Frp, KrF eller Ap. Jeg tror han hever seg over alle sammen. Vi skal være litt varsomme med å gjøre trosspørsmål til partipolitiske spørsmål.

– Du advarer mot å blande religion og politikk?

– Jeg advarer mot den blandingen. De gangene man mest har misbrukt religion, er når man begrunner politiske standpunkt med at det og det står der og der i Bibelen eller Koranen. At man gjør sine politiske standpunkt til Guds standpunkt, det er et enormt kraftig virkemiddel.

Ny meningsmåling: Sp tredoblet i nord

Overrasket Hareide

KrF-leder Knut Arild Hareide er på ferie, men sier i et intervju med NRK at han ikke har planer om å tone ned fokuset på kristendommen fram mot valget 11. september.

Ifølge Hareide er Vedums advarsel mot å blande religion og politikk valgkampens mest overraskende utspill så langt.

FORTSETTER: – Det er ingen tvil om at de kristne verdiene blir viktige i valgkampen, sier Knut Arild Hareide til NRK. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

– Det er fordi vi vet at de kristne verdiene har preget vårt land over lang tid. Jeg tror det er veldig viktig at Norge inn i en ny tid tar vare på kristendommens plass i vårt samfunn, sier KrF-lederen.

– En ting er den kristne kulturarven. Noe annet er å peke på bibelvers som grunnlag for politiske vedtak. Skjønner du den advarselen fra Vedum?

– Jeg tror en skal være veldig tydelig på at det er enkelte oppgaver som ligger til trossamfunn, mens de politiske partiene skal ta oppgavene som er for samfunnet, svarer Hareide.

– Frelsen er viktigst

Samtidig skynder han seg å legge til at det er viktig å hegne om kristendommens plass også i dagens samfunn.

– Ikke bare den norske, men hele den europeiske sivilisasjonen, bygger på viktige kristne verdier og røtter. Det må vi løfte fram. Det å skille mellom religion og politikk vil være en helt ny trend. Det vil innebære at Senterpartiet snur en trend som i realiteten har vært her i tusen år, sier Hareide.

Men på ett punkt er Hareide helt på linje med Vedum: Jesus er større enn norsk partipolitikk.

– Der er jeg hundre prosent enig med Trygve Slagsvold Vedum. Viktigere enn hva man stemmer, er frelsen man kan finne i Jesus.

Listhaug: – Handler om verdier

Stortingskandidat Sylvi Listhaug driver valgkamp for Frp i Møre og Romsdal og rakk ikke stille til intervju med NRK om denne saken.

KRISTEN: Sylvi Listhaug har deltatt på en rekke kristne stevner og arrangementer, og snakker åpent som sin kristne tro. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

I en skriftlig kommentar sier hun at det handler om verdier, ikke personlig tro.

– Det handler ikke om å blande tro og politikk, men om å ta vare de norske, kristne og vestlige verdiene. De betyr langt mer enn at det kun gjelder personlige kristne. At Vedum kaller det snevert, synes jeg er merkelig, all den tid han representerer et parti som vil verne alt og skru tiden tilbake, uansett om det er positivt eller negativt.