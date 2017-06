– Ingen grunn til at stortingspresidenten ikke kan fortsette

– Med respekt for mitt eget parti, så er det alltid stortingsgruppen som bestemmer hvem som skal være presidentkandidat. Vi har ikke diskutert dette, men jeg ser ingen grunn til at han ikke skal være det, sa Erna Solberg, under tirsdagens sommerpressekonferanse.

Det var spesielt etter en kostnadsoverskridelse ved Stortingets byggeprosjekt at Thommessen igjen ble diskutert. I siste uke ble presidentskapet kritisert av Riksrevisjonen for byggeprosjektet i Prinsens gate 26, som blir minst 700 millioner kroner dyrere enn antatt (link). I Stortinget tirsdag kveld skal det stemmes over om presidentskapet skal skiftes ut.

KRITIKK: I forrige uke fikk stortingspresident Olemic Thommessen (H) og presidentskapet kritikk fra Riksrevisjonen, på grunn av byggeprosjektet i Prinsens gate 26 som ble dyrere enn antatt. Foto: NRK

– Burde vært skylddelt

– Jeg har ikke fått lest gjennom hele Riksrevisjonens rapport og innstilling, fordi dette er en stortingssak ikke regjeringssak. Men jeg opplever at dette var et prosjekt som kom skjevt ut fra begynnelsen og dette skyldes ikke Olemic. Det skyldes det forrige presidentskapet, sa Solberg og fortsatte:



– Jeg synes han tar en belastning for noe som burde vært skylddelt med forrige president og presidentskap. Dette var et prosjekt som kanskje skulle hatt sterkere oppfølging nå, men der strukturen og rammen rundt det ble fastsatt før presidentskapet.

LES OGSÅ: SV med mistillitsforslag mot Stortingspresidenten

Belastende for Thommessen

Solberg understreker at Thommessen har vært en god president som har jobbet med menneskerettigheter og gode systemer. Da det ble spurt om Høyres stortingsgruppe har vært med på å skape en belastning for Thommessen, svarte Solberg med å si at stortingsgruppa har vært tydelige også på fordeling av ansvar av forrige presidentskap.

– Han har vært en god representant for Stortinget, men det er stortingsgruppen til Høyre som bestemmer hvem som skal være presidentkandidat til høsten, sa statsministeren.