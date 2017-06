Prislappen for byggeprosjektet er nå på 1,8 milliarder kroner, en kostnadssprekk på 700 millioner kroner. Riksrevisjonens rapport om prosjektet kom med kraftig kritikk av presidentskapet, som har ansvar for drift og administrasjon av Stortinget.

– Regelbrudd og manglende informasjon

– Det er enorme kostnadsoverskridelser, uten at noe er blitt gjort for å hindre det, sier Bård Vegar Solhjell (SV).

FREMMER MISTILLITSFORSLAG: Bård Vegar Solhjell og SV. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

– Det er regelbrudd som er helt åpenbare, og det er altfor dårlig informasjon til Stortinget om saken, fortsetter han.

Saken er nå til behandling i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite, og SV har altså levert inn forslag om å vedta at Stortinget ikke har tillit til Stortingspresidenten.

Vil ikke kommentere

Stortingspresident Olemic Thommessen (H) vil ikke kommentere SVs mistillit før kontrollkomiteen er ferdig med sin behandling av saken.

KRITISERES: Stortingspresident Olemic Thommessen (H) Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

– Inntil den foreligger er det ikke naturlig å kommentere, sier han, og fortsetter:

– Både det øvrige presidentskapet og jeg tar kritikken som er kommet i denne saken på det største alvor.

Thommessen understreker at de nå vil jobbe videre for å sørge for at noe liknende ikke skjer igjen.