– Gabrielsen fikk alle til å føle seg sett og hørt

Gabrielsen døde brått og uventet av hjertesvikt tirsdag 9. mars. Han ble 53 år gammel.

På grunn av koronarestriksjonene er det et begrenset antall mennesker i kirken.

Foruten den nærmeste familien, deltar LO-leder Peggy Hessen Følsvik, Fellesforbundets leder Jørn Eggum og Gabrielsens personlige sekretær Mona Westby.

SE VIDEO: Tidligere LO-leder Yngve Hågensen om Gabrielsen.

Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre og statsminister Erna Solberg er også på gjestelisten.

– En av de kule gutta

Prest Marita Bjørke Ådland fortalte om en mann som følte en sterk tilhørighet til hjemstedet Slemmestad. Med unntak av et opphold i Libanon, var det dette som var hjemme for Gabrielsen.

– Han fikk tidlig ansvar og stilte opp. Han var et ja-menneske fra han var liten. Han fikk ansvar, men tok også ansvar med glede, sier Ådland.

Gabrielsen var svært musikkinteressert og trakterte trommer i flere band og musikaloppsetninger i nærområdet.

– Han brukte alle konformasjonspengene på en cymbal. Musikkinteressen utviklet seg fra punk til klassisk rock og Frank Zappa.

Gabrielsen skulle ha blitt bestefar til sommeren.

– Verdens beste pappa skulle bli verdens beste bestefar. Det visste vi alle, sa datteren Camille i sitt minneord.

Han blir beskrevet som en mann som var elsket av barna. Et varm, morsomt og tullete vesen som gjorde at alle følte seg sett og hørt.

Gabrielsens kone Trine gikk sammen med ham på skolen, men det var først mange år etter at de to ble et par.

– Vi gikk på samme ungdomsskole. Du var en av de kule gutta. Langhåra trommis med svart skinnjakke. Jeg hadde et godt øye til deg den gang også.

– Du ville blitt en fantastisk bestefar. Barn elsker deg, og jeg er ikke i tvil om hvem som ville gitt de mest bråkete lekene, skriver kona i sitt minneord.

– Har mistet en god venn

BERØRT: LO-leder Peggy Hessen Følsvik sier det er vanskelig å innse at Gabrielsen er borte. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

– De siste par ukene har vært tunge. Dere har mista en pappa, en mann, en sønn og en bror. Og jeg har mistet en venn. En god venn, sa LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

Følsvik sier hun fortsatt sliter med å ta innover seg at Gabrielsen er borte.

– Han betød uendelig mye for oss som sjef, kollega og venn. De siste dagene har vi sett at han betød masse for mange andre også. Det varmer, sier Følsvik.

Hun beskriver hans engasjement for de ansatte når han var på bedriftsbesøk og at tidsskjemaet ofte sprakk fordi han ville bruke tid til å snakke med folk på gulvet og på pauserommet.

– Nå skal vi forvalte dette videre. Det skylder vi ikke bare Hans-Christian, men til de 970.000 medlemmene våre rundt om i landet.

– Han har blitt omtalt som en bauta og en kjempe. Men jeg vil også minnes den omsorgsfulle, lune og trygge Hans-Christian. Han som alltid hadde tid. Som alltid hadde et godt ord – også til meg, sa en tydelig preget LO-leder.

– Alltid vanlige folks tur

Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre beskriver Gabrielsen som en person som hver dag jobbet for å gjøre andre folks liv bedre.

– Han stod opp for de som hadde det vanskelig. For ham var det alltid vanlige folks tur, sier Støre.

SE VIDEO: Jonas Gahr Støre minnes Gabrielsen.

Han hadde sitt siste møte med Gabrielsen dagen før han døde. Da snakket de med tillitsvalgte ved Hydros valseverk. Under pandemien jobbet han for en mer rettferdig krisepolitikk for dem som ble rammet, minnes Støre.

– Det finnes et hedersord i arbeiderbevegelsen. Det handler om å være hel ved. Hans-Christian var det. Han visste hvor han kom fra og hvem han var til for, sier Støre.

TAKKET FOR INNSATSEN: Gabrielsen har vært viktig for å føre Norge videre, sa Erna Solberg i sin minnetale. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Erna Solberg takket på vegne av regjeringen Gabrielsen for hans innsats for landet.

– Han var en viktig samarbeidspartner som bidro til å holde trepartssamarbeidet ved like. Jeg vil takke ham for det og spesielt i pandemien vi har gått i gjennom. Selv om vi ofte var politisk uenig, så hadde vi respekt for hverandre, sier Solberg.

Hun minnes hvordan hun hadde deltatt i 50-årsdagen til Gabrielsen for få år siden.

– Det var feststemte taler og vi spøkte og lo. Samme dag så jeg ham på scenen på Notodden bluesfestival. Ikke som LO-leder, men som trommis. Da var han i sitt ess, da nøt han livet. Derfor er det ikke til å fatte at vi nå er samlet for å ta farvel, sier Solberg.

Minnestund på nett

I ettermiddag arrangerer LO en minnestund for medlemmer og andre via nettet.

Minnestunden ledes av artisten Asta Busingye Lydersen fra gruppa Queendom.

Det er ventet en rekke minnetaler fra ledere i fagbevegelsen i inn- og utland, AUF, Arbeiderpartiet. Fra Sverige deltar Socialdemokratarna leder og statsminister Stefan Löfven.

Knut Reiersrud, Jono El Grande, Tuva Syvertsen og Det Norske solistkor skal stå for musikken.