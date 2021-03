LO-leder Hans-Christian Gabrielsen (53) er død.

Gabrielsen døde tirsdag hjemme i sin bolig i Slemmestad. Årsaken er trolig hjertesvikt, ifølge LO.

– Det er med dyp sorg vi i dag mottok den triste meldingen om Hans-Christian. Mine tanker går nå til kona Trine og datter Camille, samt hans nærmeste familie. Jeg har mistet en god venn og LO har mistet en ruvende leder, som hadde mange års virke foran seg, sier første nestleder i LO, Peggy Hessen Følsvik i en pressemelding.

Hun beskriver Gabrielsen som en avholdt leder som vil bli «husket for sin redelighet og sitt dype engasjement for arbeidsfolk.»

Dette var LO-leder Hans-Christian Gabrielsen som døde tirsdag: Ekspandér faktaboks Alder: 53 år (født 27. juli 1967) Oppvokst på Slemmestad i Røyken kommune. Utdanning: Tok fagbrev som prosessoperatør på Tofte Industrier, der han jobbet fra 1984 til 1995. Forbundsliv: Ble ansatt i Fellesforbundet i 1996 og ble valgt til 2. nestleder i forbundet i 2003. I 2013 ble han valgt til 2. nestleder i LO, før han i mai 2017 ble valgt til LO-leder. Politiske verv: Var medlem av kommunestyret i Røyken for Arbeiderpartiet fra 1995 til 2003. Privat: Var gift og hadde ett barn fra et tidligere ekteskap. Kilde: NTB

– En bauta for arbeiderbevegelsen

– Han var svært respektert og hadde stor tillit langt utover egne rekker. Hele LO-familien er i sorg, sier Hessen Følsvik.

I pressemeldingen skriver LO at familien ønsker ro i denne tiden.

– Jeg er i sjokk. Føler meg helt tom. Dette er uvirkelig, skriver leder Jørn Eggum i Fellesforbundet i en SMS til NRK.

Gabrielsen: – Aldri har budskapet vært viktigere

Det var i 2017 at Gabrielsen ble valgt til leder av LO. Før det hadde han vært nestleder, og hadde lang bakgrunn fra nettopp Fellesforbundet.

Der ble han ansatt i 1996, og var i fire år knyttet til Forhandlingsavdelingen.

Fra 2000 jobbet han i Ledelsessekretariatet i Fellesforbundet. Han fikk bred internasjonal erfaring og var sentral da den første globale avtalen i verden ble forhandlet fram, innen treforedling i Norske Skog.

Han var medlem av Røyken kommunestyre for Arbeiderpartiet fra 1995 til 2003, i den samme perioden var han leder av administrasjonsutvalget, og de to siste årene var han medlem av formannskapet.

Støre: Han var en av mine nærmeste

Han ble leder av Røyken Arbeiderparti fra 1999-2001, og nestleder i Buskerud Arbeiderparti fra 2001.

Han har vært medlem av landsstyret i Arbeiderpartiet og av partiets EU-utvalg. Han ble 2. nestleder i Fellesforbundet fra landsmøtet i 2003.

Før tiden i Fellesforbundet, jobbet Gabrielsen som prosessoperatør på Tofte Industrier, fra 1984 til 1995.

Gabrielsen var bosatt på Slemmestad i Røyken kommune. Han er gift med kona Trine, og har et datter.

Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre sier de har mottatt budskapet om Gabrielsens bortgang med sjokk og dyp sorg.

Raymond Johansen: – Det kom som et stort sjokk

Stoltenberg: Jeg har mistet en god venn

– Det er helt uvirkelig fordi han har vært så tilstedeværende og så nær gjennom sitt virke som LO-leder. Han er en bauta for arbeiderbevegelsen gjennom sitt virke som industriarbeider, tillitsvalgt i Fellesforbundet, og nå LO-leder siden kongressen i 2017, sier Støre til NRK.

Han sier videre at Gabrielsen var dypt respektert i alle kretser, og symbolet på den norske modellen.

– Og personlig så vil jeg si, en av mine aller nærmeste politisk. Jeg snakket Med Hans-Christian lørdag og søndag om politikk, og var i møte med han to ganger i går, så det er helt uvirkelig å få nyheten om at han har gått bort. Jeg lyser fred over hans minne og sender tanker til Trine og Camille og hans aller nærmeste, sier Jonas Gahr Støre.

Også tidligere Ap-leder og nåværende NATO-sjef Jens Stoltenberg omtaler Gabrielsen som en bauta.

Med Hans Christian Gabrielsens død har LO mistet en stor leder, arbeiderbevegelsen mistet en bauta og jeg mistet en god... Posted by Jens Stoltenberg on Tuesday, March 9, 2021

«Med Hans-Christian Gabrielsens død har LO mistet en stor leder, arbeiderbevegelsen mistet en bauta og jeg mistet en god venn», skriver Stoltenberg på Facebook.

Byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen (Ap) orienterte for kort tid siden om koronatiltak i hovedstaden.

Han var tydelig preget av Gabrielsens bortgang.

– Det er tungt å stå her nå. For en halv time siden fikk jeg den vonde beskjeden om at Gabrielsen var død. Det kom som et stort sjokk. Jeg og mange andre har mistet en god venn gjennom mange år. LO og vår bevegelse har mistet en hardt arbeidende, varm, klok leder som hadde mye ugjort. Det føles helt uvirkelig. Mine varmeste tanker går til hans nærmeste, sa Johansen.