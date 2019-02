– Åtte av ti ulykker med vogntog skyldes utenlandske sjåfører

Nærmere 1000 utenlandske vogntog kolliderte med bilister på norske veier i fjor, viser tall fra forsikringsbransjen. I 80 prosent av tilfellene hadde den utenlandske sjåføren skylda.

Kommunikasjonssjef i NAF, Camilla Ryste mener vi nå må stille krav til vogntogene og selskapene som kjører de farlige vogntogene. Foto: Pressebilde / NAF

– Vi må stille krav til vogntogene og til selskapene som kjører disse farlige kjøretøyene på veiene våre. Og så må man sørge for at de kravene blir fulgt opp sånn at useriøse aktører som bryter kravene blir tatt av veiene våre, sier Camilla Ryste, kommunikasjonssjef i NAF.

I går ble det gjennomført en test på NAFs øvingsbane i Våler i Hedmark. Der krasjet et vogntog i 60 kilometer i timen med en liten Toyota. Det gikk hardt utover personbilen som ble truffet i øvelsen.

Dette viser skyggesiden av utenlandsk tungtransport på norske vinterveier. Elendige og slitte dekk som ikke passer de vinterlige forholdene.

Dette utenlandske vogntoget ble stanset på Svinesund med disse slitte dekkene i en kontroll. Foto: STATENS VEGVESEN

– Utenlandske vogntog har skylda

Det er Gjensidige Forsikring som har talt opp antall ulykker med utenlandske vogntog.

– Hovedfunnet er at det er nærmere 1000 norske bilister som krasjer med utenlandske vogntog i løpet av et år.

– Og i 80 prosent av tilfellene så hadde de utenlandske vogntogene skylda, sier kommunikasjonssjef Bjarne Rysstad i Gjensidige Forsikring.

Kommunikasjonssjef Bjarne Rysstad i Gjensidige Forsikring har funnet ut at i åtte av ti ulykker der utenlandske vogntog er involvert så har utenlandske sjåfører skylden. Foto: Andrea Nae Besset / NRK

– Interessante funn

Funnene er såpass interessante at også Transportøkonomisk Institutt (TØI) vil se nærmere på dem.

– Dette er interessant. Det fyller et kunnskapshull. Vi har sett på ulike hendelser i våre tidligere studier, men ikke forsikringsdata av denne typen her, sier forsker Tor Olav Nævestad i TØI til NRK.

Det var Vegvesenets havarigranskere som gjennomførte testen der et vogntog kolliderte med en Toyota på NAFs øvingsbane. Dette skjedde i Våler i Hedmark tidligere denne uka.

De vil granske bilens elektroniske sensorer etter kollisjonen, noe som er viktig kunnskap når en ekte krasj inntreffer.

Her blir et utenlands vogntog stoppet på glatta. Ofte er dekkene på utenlandske vogntog ikke egnet for norske vinterveier. Foto: Øystein Økter

Odd Nasvik i Statens vegvesen sier denne testen godt kunne ha vært en dødsulykke om kollisjonen hadde skjedd ute på en norsk vintervei.

– Det kunne ha vært en dødsulykke. Det skal ikke mer til, sier Nasvik.

