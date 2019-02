– Vi er overrasket over at politikerne i Bærum har sagt nei skyskraperen og til Verdenshavenes hovedkontor før vi har fått presentert planene overfor kommunen, sier direktør Nina Jensen i Rev Ocean til NRK.

Mandag kveld ble det klart at Frp i Bærum sier nei til at det skal bygges en skyskraper på over 200 meter på Fornebu. Forrige uke sa Ap også nei til Det store blå, som prosjektet heter. Dermed er det flertall mot skyskraperen til Røkke. Det er bare Høyre som ikke har flagget standspunkt.

– Politikerne i Bærum har satt en sluttstrek for å bygge en skyskraper. Nå er det opp til politikerne i Bærum og fortelle oss hva de ønsker, sier Jensen.

Les også: Sammenligner Røkkes tårn med Trump tower

Møter politikerne

Det er ikke bare politikere som har vært kritiske til prosjektet, både arkitekter, næringslivsledere og velforeninger har vært negative. Også tidligere statsminister Kåre Willoch har gått hardt ut mot prosjektet.

Men Nina Jensen fremhever at slaget ikke er tapt. Et Verdenshavenes hovedkontor skal bygges.

– Ja, vi har tro på dette og vil fortsette arbeidet med å skape et unikt miljø for å redde verdenshavet. Men hvor det blir er foreløpig i det blå, sier hun.

LANGE SKYGGER: Skyskraperen skaper lange skygger over Fornebu og deler av Bærum. Foto: FP Eiendom

Selv om Jensen og Aker-miljøet er skuffet over politikerne, har de ikke gitt opp Bærum. I ettermiddag har Aker invitert samtlige gruppeledere i de politiske partiene til hovedkontoret på Fornebu for å fortelle om prosjektet.

Tomten hvor skyskraperen skal bygges ligger vegg i vegg med Aker-selskapenes kontorer, så politikerne får god mulighet til å få et overblikk over skyskraperens plassering. I resepsjonen kan de heller ikke unngå å se modellen over Det store blå.

– Det har versert så mange rykter og omtrentligheter, så vi mener det er viktig å få lagt frem planene våre, hva vi jobber med og informasjonen om prosjektet på en riktig måte,sier Jensen.

Les også: Så lange skygger skaper Røkke-tårnet

ENGASJERT: Prosjektleder Nina Jensen forteller engasjert om prosjektet til statsminister Erna Solberg (H) og Bærums-ordfører Lisbeth Hammer Krog (H). Høyre er det eneste partiet som ikke har bestemt seg i saken. Foto: Anne Cecilie Remen / NRK

Et høyt fyrtårn

Opprinnelig skulle Aker-systemet sende inn byggesøknad i vinter, men nå avventer de situasjonen og signalene fra politikerne i Bærum.

– Vi har hele tiden sagt at vi er åpne for å justere bygget, nå må vi høre hva politikerne i Bærum sier. Signalet fra dette møtet blir viktig, sier Jensen.

– Hvor viktig er det å få bygge en skyskraper?

– Vi løser ikke de store miljøproblemene ved å tenke smått eller tradisjonelt. Vi løser dem ved å tenke stort. Det er mange som ikke ønsker å se Det Store Blå, eller som ikke ønsker å bli påminnet om miljøproblemene. Det er derfor et selvstendig poeng at det skal være høyt, sier Jensen og fortsetter:

– Miljøproblemene går ikke vekk bare fordi man ikke kan se dem. Signalbygget skal være en konstant påminnelse om viktigheten av havet, for oss som havnasjon og for oss mennesker. Det skal være et fyrtårn for fremtidsrettede løsninger og samarbeid, og for å redde livet i havet, sier hun.

Mulig til andre land

– Hvis dere ikke får bygge høyt i Bærum, vil dere altså se etter et annet område for å bygge skyskraperen?

– Ja, det ønsker vi. Ambisjonen er å bygge et fyrtårn som skaper internasjonal oppmerksomhet og som får medarbeidere fra andre land til å søke seg til oss. . Det er ikke samme kraft i å flytte et slikt hovedkontor inn i etablerte bygg hvor andre har lagt ned virksomhet og flyttet fra. Hvis Bærum ikke vil huse oss, ønsker vi velkommen forslag fra andre kommuner og andre land, sier Jensen.

Det er på et kommunestyremøte i Bærum den 27. mars at fremtiden til en eventuelt skyskraper blir avgjort når kommunedelplanen for Fornebu behandles. I forslaget fra rådmannen åpnes det for et signalbygg på Akers tomt. Men politikerne kan i forbindelse med behandlingen endre denne formuleringen slik at det settes en stopper for en over 200-250 meter høy skyskraper.