Sammenligner Røkkes planer med Trump Tower

En skyskraper like høy som Trump Tower i New York. Det er Kjell Inge Røkkes planer for Fornebu.

200 METER HØY: Røkkes skyskraper kan bli Norges høyeste bygning. Foto: FP Eiendom

Det er her, rett ved siden av Equinor-bygget, ikke langt fra sjøen, at Kjell Inge Røkkes selskap, FP Eiendom, vil bygge en skyskraper på 200 meter, som vil være synlig i mils omkrets.

Om kommunen sier ja, blir skyskraperen det høyeste bygget i Norge, over 80 meter høyere enn Plaza.

ET BLÅTT BYGG: Statsminister Erna Solberg valgte å være til stede da Røkkes eiendomsselskap presenterte planene om skyskraper. - Et pent, blått bygg, sa Solberg. Foto: Anne Cecilie Remen / NRK

Et par steinkast unna ligger et av Oslo-områdets eldste og mest verneverdige boligområde Lagåsen.

– Vi er i harnisk over disse planene. Hele området Lagåsen blir liggende i skyggen av denne skyskraperen, sier nestleder i Foreningen for Fornebu vel, Anne Greve.

I HARNISK: Nestleder i Foreningen for Fornebu vel er opprørt over planene til Kjell Inge Røkke.

Nansen i skyggen av Røkke

Lagåsen er et verneverdig område i Bærum med stor kulturhistorisk verdi. Her ligger blant annet Fridtjof Nansens hus Polhøgda.

– Området ligger inne som et kulturvernområde i Bærum, og nå håper vi at politikerne stopper dette, slik at et høyhus a la Trumf-tårnet i New York ikke blir klint opp til dette verneverdige og unike området som nå er under press fra alle kanter, sier Greve.

I SKYGGEN: I Skyskraperens skygge vil blant annet Lagåsen ligge, området med blant annet Polhøgda, Fridtjof Nansens bolig. Foto: Sverre A. Børretzen / NTB scanpix

I kommunens planutvalg er de atskillig mer positive, ikke minst fordi skyskraperen etter planen skal inneholde World Ocean Headquarters (WOH), et verdensledende havsenter.

Nestleder i planutvalget i Bærum, Terje Hegge (H) sier:

– Det ser spennende ut, og hvis Norge tar et lederansvar med utfordringene som gjelder havet, og dersom Bærum kommune kan bidra til dette vil det være flott. Men vi har ennå ikke tatt stilling til planene.

Klokken 14:00 viste FP Eiendom frem planene på en pressekonferanse på Fornebu, der både statsminister Erna Solberg og Nina Jensen var til stede. Jensen er finansministerens søster og er utpekt som sjef for havsenteret.

– Havet er så viktig, så når man bygger havets hovedkontor, må det synes overalt fra, sier Jensen om skyskraperens planlagte høyde.

– Det er et vakkert, blått bygg, sier statsminister Erna Solberg (H), når hun ser modellen over Røkkes planer.

Prangende

I lang tid det vært debatt om uttbyggernes rolle i Bærum, i takt med at flere av Norges rikeste menn har investert stadig større summer i eiendommmer i kommunen. Eiendommer som stiger kraftig i verdi når utbygger får bygge i høyden.

– Dette ligger an til å bli stort, stygt og prangende, sier Ole Andreas Lilloe-Olsen, gruppleder for Venstre i Bærum kommune.

Lillioe. Olsen forteller at lokalpolitikerne er delt i synet på skyskrapere i kommunen.

KJØPER IKKE RØKKES BUDSKAP: - Det er fullt mulig å bygge et havsenter, uten å få en skyskraper som ruver over alt annet, sier Venstres gruppeleder i Bærum.

– Hvis en mektig utbygger skal få sette sine giantonomiplaner foran innbyggernes ønsker og behov blir jeg oppgitt, sier Lilloe-Olsen

I følge Venstre-politikeren er folk flest i Bærum motsandere av skyskrapere.



– Folk flest her i Bærum ønsker seg ikke dette. Dette er bygg som kun vil tjene Røkke.

Jeg vil også ha havsenter i kommunen, men ikke på disse premissene, sier Venstre-politikeren.

– En bauta for Røkke, ikke for innbyggerne

Gruppelederen i Venstre viser til byggingen av Telenor Arena, der han mener kommunen nærmest ble lurt.

– Dette blir bare en bauta for Røkke. Å la Røkke bygge skyskraper for at kommunen vil ha havsenter, er ingen garanti for at havsenteret vil ligge der i fremtiden. Det har vi lært av Telenor Arena, sier Lilloe-Olsen.

For eiendomsinvestorer har Bærum, med sin nærhet til både havet og Oslo, blitt et stadig mer attraktivt området. Tomteprisene øker stadig, og flere av landets rikeste menn, som Røkke og Gjelsten, har kjøpt opp store områder.

Lei rikingene

– I Bærum er vi lei av at rike utbyggere skal bestemme hvordan kommunen skal utformes. Gang etter gang setter utbyggere premissene, sier Jan-Christian Mollestad.

Mollestad har vært med i flere aksjonsgrupper, som har kjempet i mot store byggeprosjekter i Bærum.

SIER NEI TIL RØKKE: - Utbyggerne i Bærum har tatt seg til rette for lenge, sier Jan-Christian Mollesta, beboer i Bærum. Han mener kun eiendomsutviklere tjener på skyskrapere.

Voldtar luften

– Med dette forslaget er vi i Bærum og Norge kommet til et veiskille. Å reise et enormt blått bygg som dette på en grønn plett som Snarøya, vil åpne alle sluser for å voldta luften i Norge også, sier Mollestad.

Mollestad peker på Telenor Arena som et skrekkeksempel på hvordan Bærum kommune har gitt fra seg kontrollen til kommersielle utbyggere.

– På meg virker dette som et desperat forsøk på å lage seg en minneobelisk ingen kan unngå å bli plaget av. Men jeg håper våre stakkars lokalpolitikere ikke lar seg friste av all glansen og glitteret, sier Mollestad.

En del av Røkkes plan er å bygge et havforskningsenter for verdenshavene. Finansminister Siv Jensens søster Nina Jensen jobber for Røkke og har en sentral rolle i dette.

Vil ikke kortslutte

I Bærum ligger det an til debatt i tiden som kommer. Foreløpig er urdføreren fra Høyre positiv til planene.

– Jeg har ikke tenkt til å kortslutte den debatten nå, men ser frem til at det blir en god prosess og at kommunestyret skal avgjøre den saken, sier ordfører Lisbeth Hammer Krog.

NRK har vært i kontakt med eiendomsutviklere som uttaler at skykraperen potensielt vil gi milliardinntekter før Røkke, dersom kommunen går med på planene.

Saken oppdateres