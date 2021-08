Et klart flertall av befolkningen mener Norge bør fortsette å lete etter olje. Det viser en fersk undersøkelse Norstat har gjort for NRK denne uken.

Av de som ble spurt sier 55 prosent ja til fortsatt leting, mens bare 32 prosent sier nei.

Førstekandidat for Miljøpartiet De Grønne i Oslo, Lan Marie Berg, er ikke sjokkert over at over halvparten svarer at de er positive til å fortsette oljeletingen.

– Folk hører på Erna og Jonas og i årevis har norske politikere sagt at vi kan redde klimakrisen uten det trenger å ha noe å si for oljeutvinningen vår, sier Berg.

Vil ikke støtte en regjering som leter etter olje

Undersøkelsen er gjort etter FN publiserte sin nyeste klimarapport som viser at oppvarmingen av jordkloden ligger an til å nå 1,5 grader innen 20 år, selv med dype kutt i utslippene.

Ifølge FNs klimapanel (IPCC) er nå klimaendringene mer omfattende, raske og intense enn man tidligere har sett.

– FNs nye rapport om klimaendringene må bety slutten for kull, olje og gass, sa FNs generalsekretær, António Guterres.

Fakta om IPCCs sjette hovedrapport Ekspandér faktaboks FNs klimapanel (IPCC) er i sluttfasen av arbeidet med en ny hovedrapport som sammenfatter den nyeste klimaforskningen.

Over 700 forskere og eksperter fra 90 land deltar i arbeidet. 19 av dem er fra Norge.

Rapporten er den sjette i rekken og omtales som AR6. IPCCs første hovedrapport ble utgitt i 1990.

AR6 er inndelt i tre delrapporter. Den første, om fysiske klimaendringer og det naturvitenskapelige kunnskapsgrunnlaget, offentliggjøres mandag 9. august.

De siste ukene har forskere deltatt i videomøter med representanter for omtrent alle verdens land for å godkjenne sammendraget av den første delrapporten.

Til neste år, i februar og mars. kommer de to neste delrapportene. De dreier seg om klimaendringenes konsekvenser og hva som kan gjøres for å bremse dem

(Kilder: IPCC, Miljødirektoratet, NTB)

Det er ikke flertall for å slutte å lete etter olje i noen aldersgrupper. Men de yngre (under 29 år) er mer negative til oljeleting enn øvre aldersgrupper.

Men Berg forteller at det er mange som ser at å slutte med oljeleting er det eneste riktige, og partiet er selv tydelige i hva de ønsker av andre partier.

– FNs generalsekretær er tydelig. MDG vil også være tydelige fremover. Vi kan ikke sitte i en regjering eller støtte en regjering som fortsetter å lete etter mer olje, sier hun.

Rotevatn fortalte at det som kom frem i rapporten er et tydelig budskap til klimatoppmøtet i oktober. Han mener at flere land må ta et steg frem og love å kutte mer enn det som er sagt.

– Flere har lovet å kutte mer, så det er håp om å klare å bremse. Norge kutter utslippene og vi har ambisiøse klimamål som vi skal nå. Olje- og gassproduksjonen går også ned, men jeg og Venstre mener man må trappe ned denne virksomheten raskere, sa Rotevatn.

– Leter så lenge det er lønnsomt

Statsminister Erna Solberg (H) mener meningsmålingen viser at det norske folk er opptatt av å beholde næringen som har hatt en enorm utvikling.

– Så lenge det er lønnsomt bør vi fortsette å lete, men med den pushen vi har for nye energikilder så vil datoen for når det ikke er lønnsomt lengre komme nærmere, sier Solberg.

Statsminister Erna Solberg (H) mener at de skal fortsette å lete etter olje. Foto: Josef Benoni Ness Tveit

– Samtidig må vi være klar over at klimaendringene kommer til å gjøre at prisene på fossilt og annet ikke kommer til å være like gunstige som før. Men vi mener at vi skal fortsette å lete og utvikle de områdene vi har, forteller hun.

Solberg forteller at Norge i fremtiden skal være et lavutslippssamfunn, men at det er viktig å se at for eksempel naturgassen har en rolle i dette.

– Vi skal kutte ut utslippene i produksjonen og bidra til å gjøre alle andre alternativer rimelige fremover. Når prisen på karbon blir dyrere vil det komme flere alternativer til energikilder.