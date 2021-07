Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Dei siste sju dagane er det i snitt registrert 223 koronasmitta per dag. Tilsvarande snitt for sju dagar sidan låg på 166, så trenden er no stigande.

I Oslo vart det registrert 35 nye koronatilfelle måndag. Det er 12 fleire enn same dag førre veka.

Måndag var 24 koronapasientar innlagde på sjukehus. Det er tre fleire enn før helga.

799 koronasmitta personar er døde i Noreg sidan mars 2020, viser førebelse tal.

Til no har 3.403.933 personar fått første dosen av koronavaksinen, og 1.737.622 har fått andre dosen.

I alt har 136.097 personar testa positivt for korona i Noreg. Det er gjennomført om lag 6,4 millionar koronatestar sidan februar i fjor.