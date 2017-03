33-åring tiltalt for drapet på Egil Tostrup Bråten

De to mennene, som var 18 og 16 år da drapet skjedde, ble pågrepet i november i fjor.

Den nå 33 år gamle mannen er tiltalt for drap og forsøk på grovt ran. I følge tiltalen skal mannen ha knivstukket 23 år gamle Egil Tostrup Bråten gjentatte ganger i brystregionen, da Bråten motsatte seg et ransforsøk.

Statsadvokaten har tatt ut tiltale for forsøk på å lette annen kriminalitet ved drap. Mannen har forklart seg om drapet, men nekter straffskyld etter tiltalen.

– Han er skuffet over tiltalen. Han erkjenner fortsatt straffskyld for uaktsomt drap, men ikke for noe annet, sier hans forsvarer Vidar Lind Iversen til NRK.

I følge tiltalen skal 30-åringen ha slått Bråten med knyttet neve og stukket ham i hoderegionen med en skrutrekker. Han er tiltalt for forsøk på grovt ran med døden til følge, men ikke for selve drapet.

– Familien er lettet

23 år gamle Egil Tostrup Bråten fra Hedmark ble funnet knivstukket utenfor sin egen leilighet i Nordal Bruns gate, etter å ha gått hjem fra kino. Han døde kort tid etter å ha ankommet Ullevål sykehus i ambulanse.

Bistandsadvokat Hanne Kristine Bohinen sier til NRK at Egils foreldre, Steinar og Solveig Bråten, er lettede over at det nå er tatt ut en tiltale mot de to mennene.

– På vegne av dem kan jeg si at de lettet over at man har kommet så langt og ser frem til å legge dette bak seg. De har bearbeidet sorgen og er lettet over å få et svar, sier Bohinen.

Begge de to tiltalte er tidligere dømt for ran.

Foreldrene Steinar og Solveig Bråten er lettet over at saken kan få en endelig løsning, ifølge deres advokat. Far Steinar har brukt diktskriving som terapi. Foto: Vera Wold / NRK

Roser politiet for gjennombrudd

Etter pågripelsene i desember sa Steinar Bråten til NRK at han mente Oslo-politiet hadde gjort en fantastisk jobb i saken.

– Dette betyr at samfunnet kommer mer i balanse. Nå kan vi vel ikke unngå at det blir dom mot den ene personen, og kanskje den andre, sa Steinar Bråten.

Foreldrene levde i mange år med uvisshet om den eller de som stod bak drapet på sønnen kom til å bli tatt. I 2013 sa foreldrene til NRK at de hadde gitt opp håpet om at sønnens drapsmann kom til å bli funnet.

Saken oppdateres