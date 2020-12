Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

129 koronapasienter var mandag innlagt på sykehus. Det var seks flere enn dagen før.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad. Foto: Terje Bendiksby / NTB

I uke 48 ble det meldt om 2574 nye smittetilfeller, mot 3649 i uke 47 og 4080 i uke 46.

Til sammen er 332 koronasmittede personer døde i Norge siden mars, viser foreløpige tall. Om pasientene har dødd av eller med covid-19, er ikke alltid mulig å slå fast.

63,4 prosent av alle døde har fylt 80 år. I aldersgruppen under 50 år er det meldt om ni dødsfall i Norge.

Søndag uttalte assisterende helsedirektør Espen Rostrum Nakstad at mye tyder på at andre smittebølge er over kneika, men at smitten fort kan svinge opp igjen, om man ikke passer på.

Økende smitte i Fredrikstad og Sarpsborg

Fredrikstad kommune registrerte mandag 28 nye tilfeller av koronavirus. Sarpsborg kommune melder om 19 nye tilfeller.

Siden mars har Fredrikstad registrert 1007 tilfeller av smitte.

Fire av de 28 nye tilfellene er smittet i utlandet, mens 18 er smittet av nærkontakter. Seks personer har foreløpig ukjent smittevei, ifølge kommunen.

Også i Sarpsborg er smittetrenden økende. Mandag påviste de 19 nye tilfeller av korona i kommunen.

13 av disse er smittet av kjente. Resten vet man ikke hvor smitten kom fra. Totalt har 596 personer i Sarpsborg fått påvist smitte, sier kommunen.