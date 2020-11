Har brukt nesten 45 millioner på å frakte seks pasienter i «smittefly»

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Siden mars har et spesialombygd Widerøe Dash 8-fly stått i døgnberedskap for å transportere koronapasienter på oppdrag fra Helse Nord.

Flyet kan ta to pasienter i smittevernkuvøse samtidig og lande på alle flyplassene Widerøe betjener.

I løpet av åtte måneder er flyet kun tatt i bruk seks ganger. Til nå har det kostet det offentlige 44,7 millioner kroner, viser tall Dagens Medisin har hentet inn.

De har kartlagt kostnadene for beredskap ved flyet, inkludert flytid og øvelser i perioden mars 2020 til oktober 2020.

Foretakstillitsvalgt Johnny Jensen i Norges Sykepleierforbund kaller pengebruken uvettig. Foto: Dina Storvik / NRK

Pengebruken vekker sterke reaksjoner hos Norsk Sykepleierforbund.

– Det er utrolig mye penger for så lite bruk. Det er mulig at de kan argumentere for en så uvettig bruk av penger i denne situasjonen, men det har de tydeliggjort veldig dårlig i organisasjonen, sier tillitsvalgt Johnny Jensen til NRK.

– Fremstår som et prestisjeprosjekt

Nå har sykepleierforbundet sendt brev til Helse Nord. Her stiller de blant annet spørsmål om det er forsvarlig å opprettholde det såkalte smitteflyet.

– Det er høyst betimelig at de svarer ut om de fortsatt mener at det er formålstjenlig å la dette stå med så lite bruk. Vi forventer å få svar på styremøtet i desember, sier Jensen.

– Hva tenker du om disse tallene?

– I dette tilfellet fremstår det som et prestisjeprosjekt som til enhver pris skal opprettholdes.

Også regionleder Lena Røsæg Olsen i NSF Troms og Finnmark stiller seg bak kritikken.

Lena Røsæg Olsen er fylkesleder i NSF Troms og Finnmark. Foto: Privat

– Vi er helt enige i at det var riktig å opprette flyet, men nå må det vurderes om det er riktig bruk av midlene i samfunnet sett også i lys av bemanningssituasjonen i sykehusene ellers, sier hun til NRK.

Forsvarer pengebruken

Direktør Cecilie Daae i Helse Nord sier til Dagens Medisin at smitteflyet og kuvøsene må betraktes som en del av den totale koronaberedskapen .

Hun utdyper overfor NRK:

– Det betyr at denne ressursen ble anskaffet i vår, i en uoversiktlig situasjon. Der vi har planlagt ut fra et verste fall-scenario. Det å ha en slik ressurs som kan avlaste den ordinære luftambulansetjenesten har vært et viktig moment, sier Daae til NRK.

Direktør Cecilie Daae i Helse Nord sier at smitteflyet har vært viktig i den totale beredskapen. Likevel utelukker hun ikke at flyet kan bli overflødig. Foto: Bente H Johansen / NRK

Direktøren mener smitteflyet har vært en viktig ressurs i den totale beredskapen, men er tydelig på at de fortløpende vurderer om det fremdeles er behov for det.

Dersom behovet forsvinner, vil det tas bort.

– Vi vurderer dette månedlig. Det kan skje raskt, eller vi kan bruke noe mer tid for å være sikre på at vi både nasjonalt og i vår region ikke blir truffet så hardt som vi har forberedt oss på.