21 prestar og diakonar ut i streik

Meklar Inger-Marie Landfall konstaterte klokka 2.30 i natt at partane sto for langt frå kvarandre til at ho så noko grunnlag for å fortsette meklinga. Det var ikkje mogeleg å få til eit framlegg som ho trudde kunne bli tilrådd av begge partar.

Dei 21 prestane og diakonane går ut i streik laurdag klokka 6. I fyrste omgang gjeld det dei som arbeider i Oslo, Asker, Bærum og Borg bispedømme.

Dei 21 som no streikar tilhøyrer fagforeininga Unio KA (Presteforeininga) og Fagforbundet Teologane. Meklinga omfatta arbeidsgivarane KA og 10 av i alt 22 fagforeiningar i kyrkjesektoren.

Opptrapping

Neste veka vert streiken trappa opp. Då går 12 kyrkjemusikarar og kateketar organisert i Creo og Kyrkjeleg Undervisningsforbund ut i streik.

Desse 12 går med i streiken først komande veke fordi desse fagforeiningane ikkje hadde levert krav om avslutning av meklinga. Usemje om garantiløn

Usemje om garantiløn

Forhandlingsleiar i Unio KA, Kristian Mollestad, seier at bakgrunnen for streiken er at nye prestar får mykje lågare løn fordi lønssystemet vert endra neste år.

– Garantiløn for prestar vert redusert med 65.000 kroner. Det er ikkje mogleg å akseptere for ei kyrkje som har store rekrutteringsproblem, seier han til NRK.

Arbeidsgivaren er kritisk etter forhandlingsbrotet.

– Vi har strekt oss til det ytste for å imøtekomme fagforeiningane sine krav innanfor ansvarlege rammer. For oss er det derfor sterkt beklageleg at disse vel å ta i bruk streikevåpenet i denne situasjonen, seier administrerande direktør Marit Halvorsen Hougsnæs i KA – Arbeidsgivarorganisasjon for kyrkjelege verksemder – til NTB.