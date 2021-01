19 migranter drept og brent nær grensen til USA

Innbyggerne i landsbyen i Guatemala, der mange av dem som ble funnet kommer fra, sliter med å forstå hvorfor deres venner og slektninger ble drept på en så brutal måte.

– Deres eneste forbrytelse var at de flyktet fra sult og fattigdom, sier en av slektningene William Matias ifølge BBC.

Brent til det ugjenkjennelige

De ble først skutt og så brent, sannsynligvis av medlemmer i et av narkotikakartellene. Det er de som kontrollerer smuglerrutene langs grensen mot USA i dette området, skriver BBC.

De brente levningene gjør det umulig å kjenne noen igjen, sier en av slektningene, William Matias. Han er også fra den lille landsbyen San Marcos.

San Marcos ligger i et av de fattigste områdene i Sentral-Amerika.

En av de drepte forsørget familien

William Matias forklarer: – Mange familier i denne landsbyen spiser bare ett måltid om dagen. Det består av kokte poteter og den lokale retten tamales, som er laget av maismel.

En av de døde er Marvin Tomas. Han beskrives som en familieforsørger og var lokal fotballspiller i Guatemala før han dro nordover for å få et nytt liv i USA.

Han var den eneste i familien med inntekt, siden faren var død av alkoholisme.

– Inntekten var ikke mye å brødfø familien på, seks dollar om dagen. På denne lønna skulle han hjelpe sin mor og to yngre søstre pluss en eldre søster som var alenemor i tillegg, sier vennen William Matias til BBC.

Mexico hjelper migrantmarsjen tross press fra USA

En av Bidens store utfordringer

Det er et kjent fenomen at det er mange som forsøker å komme seg nordover fra Sentral-Amerika eller Sør-Amerika for å prøve lykken i nord.

De siste årene har det vært mange såkalte migrantmarsjer eller karavaner fra fattige land som Honduras og Guatemala, opp igjennom Mexico.

Dette er fra en migrantmarsj for få dager siden på grensa mellom Honduras og Guatemala. Foto: ORLANDO SIERRA / AFP

Det er USA som er målet, selv om Donald Trump truet med å bygge en kraftig mur mot Mexico for å hindre migrantene å komme seg inn.

Det er nå nye migrantmarsjer på vei mot USA og det er en stor utfordring også for den nye presidenten i USA, Joe Biden.

USA, Mexico og Guatemala la for en uke siden ned forbud mot at migrantkaravaner får passere deres territorier, et forbud som begrunnes med fare for smittespredning.

Ikke overraskende at mange prøver

Likevel slutter ikke folk å flykte fra sør til nord. Det er en lang vei å gå på den panamerikanske motorveien gjennom en rekke fattige land.

William Matias forteller at menneskesmugleren, eller «coyote» som de kaller dem, ofte krever så mye som 12.000 dollar per person for å tilrettelegge turen.

Det finnes svært mange fattige i store deler av Latin-Amerika, og mange ser mot nord for å prøve å finne en vei ut av uføret.

Folk må ofte selge alt de eier og ta opp lån i tillegg for å få råd til å betale den summen som kreves innbetalt til smuglerne.

Her er en migrantmarsj som nylig har startet opp mot USA fra Honduras. De håper den nye presidenten, Joe Biden skal være mer liberal enn Trump var som president. Foto: ORLANDO SIERRA / AFP

Flere massakrer i Mexico

I kjølvannet av denne massakren har også FN satt søkelyset på tidligere overgrep i Mexico, skriver BBC.

72 migranter ble drept i San Fernando i Tamaulipas i 2010. Også i 2012 skjedde det en lignende hendelse. Da ble 49 døde kropper dumpet på en vei i Cadereyta i Nuevo Leon.

Den man tror står bak disse grufulle episodene er Miguel Angel Treviño, eller Z-40, den fengslede lederen av Zetas-kartellet.

Hans nevø, Juan Gerardo Treviño Chávez kjent som «El Huevo», er nå ettersøkt i forbindelse med angrepet. Chaves leder et gruppe utgått fra det opprinnelig kartellet.

