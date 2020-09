Arrestordrene ble kunngjort av president Andres Manuel Lopez Obrador på lørdag, på seksårsdagen for forsvinningene.

Dette er første gang i løpet av etterforskingen at det utstedes arrestordre på militærpersonell og føderalt politi.

– Arrestordrene på soldatene vil bli gjennomført. De som har deltatt vil bli dømt, det skal ikke dekkes over, sa Obrador.

Han avslørte ingen detaljer rundt hvem de mistenkte er.

– De som er ansvarlige for forsvinningen av de 43 studentene er nå identifisert og vil bli rettsforfulgt, i motsetning til manipulasjonen og forsøket på å dekke over saken under de tidligere administrasjonene, sier riksadvokat Alejandro Gertz Manero.

Mexicos president Andres Manuel Lopez Obrador la lørdag frem en rapport av etterforskningen og kunngjorde arrestordrer på militærpersonell og politi. Foto: EDGARD GARRIDO / Reuters

Rystet landet

En politibetjent er allerede pågrepet. I tillegg er flere føderale politibetjenter og politi fra flere regionale politidistrikter etterlyst.

Det er også soldater og nåværende og tidligere ansatte i den føderale påtalemyndigheten.

Forsvinningene i den sørlige delstaten Guerrero sendte sjokkbølger gjennom hele det latinamerikanske landet, og har i årene etter vært en kilde til sosial uro og opptøyer.

De 43 lærerstudentene fra lærerskolen i Ayotzinapa forsvant sporløst etter at bussen de hadde kapret i forbindelse med en demonstrasjon, ble stanset av politiet i byen Iguala i september 2014.

Mexicanske myndigheter har ment at politiet overleverte dem til en narkobande som deretter skal ha drept dem, brent likene på en søppelfylling og dumpet levningene i en elv.

Flere titalls mistenkte har blitt pågrepet i løpet av de siste seks årene, men ingen klare svar på hva som skjedde med studentene har blitt offentliggjort.

43 studenter forsvant og ble trolig drept i 2014 Du trenger javascript for å se video.

Etterforsket ikke hæren

Forsvinningen fant sted i nærheten av en militærbase, og uavhengig etterforskning har vist at medlemmer i militæret var klar over hva som skjedde.

Familiene til de savnede studentene har i lang tid krevd at politiet og hæren også skal etterforskes.

En kjennelse fra en mexicansk domstol i 2018 rettet krass kritikk mot den tidligere etterforskningen, som domstolen mente knapt hadde tatt for seg anklagene om at den mexicanske hæren var innblandet i forsvinningen.

En av de etterlyste er Tomas Zeron, tidligere etterforskningsleder i saken. Han er mistenkt for tortur og for å ha dekket over bortføringer.

Gertz Manero sa lørdag at Zeron befinner seg i Israel, og at Mexico har bedt landets myndigheter om å bistå dem med å pågripe ham.

– De savnede ungdommene var ofre som endte opp midt i en interessekonflikt mellom narkotikasmuglende krefter, sier riksadvokaten.