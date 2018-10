Mexico hjelper migrantmarsjen tross press fra USA

Mexicos president Enrique Pena Nieto tilbød fredag midlertidig arbeidstillatelse til sentralamerikanske migranter, mot at de ikke marsjerte nordover til USA.

Lørdag blokkerte over 100 føderale politiansatte en motorvei i et forsøk på å stanse karavanen og oppfordre migrantene til å søke asyl i Mexico.

Kort tid senere lot politiet imidlertid karavanen fortsette. Og for første gang ble mexicanske tjenestemenn sett hjelpe migrantene videre på deres ferd ved å tilby dem skyss.

FJERNET SPERRING: Politiet ga opp å stanse migrantene ved Arriaga i Mexico,og lot dem få fortsette til fots. Noen bl,e også tildt skyss. Foto: Rebecca Blackwell / AP

Ingen skygge, ikke vann

Beslutningen om å la rundt 7000 migranter fortsette, kom etter overtaling fra menneskerettighetsorganisasjoner.

De argumenterte for at motorveien som ligger i et landlig område, ikke har skygge, vann eller toalettfasiliteter. Det var derfor ikke et godt sted for å ta stilling til tilbudet om asylsøknad.

– Det er folk som har besvimt og folk som har fått skader, sier Martin Roja, en mexicansk tjenestemann som kjørte en gruppe kvinner og barn til byen Tapanatepec.

1500 km igjen til USA

Fortsatt er de rundt 7000 i marsjen rangt fra målet sitt. Det er 1482 kilometer fra byen Tapanatepec til dem amerikanske grensen, der president Donald Trump truer med å sette inn nasjonalgarden for å stanse dem. Han har kalt karavanen farlige og kriminelle.

Nekter å gi opp

111 migranter har takket ja til Pena Nietos tilbud om midlertidig arbeidstillatelse, men de aller fleste i karavanen ønsker å fortsette marsjen hele veien til USA.

PAUSE: Denne familien tar en pause på torget i byen Tapanatepec i delstaten Oaxaca, på den lange veien nordover. Foto: Rebecca Blackwell / AP

Migrantkaravanen har oppstått som følge av flukt fra økende kriminalitet, arbeidsledighet og vanstyre i flere sentralamerikanske land.

Karavanen har satt sinner i kok i det innvandringskritiske republikanske partiet i USA, som vil sende minst 800 soldater til grensa mot Mexico.