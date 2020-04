Koronaflukt via stier, tunneler og jungel i Latin-Amerika

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

En gruppe flyktninger vandrer langsomt langs landveien fra Colombias hovedstad Bogota og østover mot hjemlandet Venezuela. De er et titall fortvilte mennesker, og de har gått langt:

– Vi har gått i fem dager fra Bogota, sier Mauricio Barrios, som er med i gruppen sammen med kone og barn.

– På grunn av koronapandemien har vi ikke lenger noe å leve av i Colombia, og da vi ble kastet ut av leiligheten vi leide hadde vi ikke noen annen mulighet enn å ta fatt på hjemveien, sier han.

Opptil 30.000

De flyktet, med livet som innsats, fra et økonomisk mareritt i Venezuela. De siste årene har mer enn fem millioner mennesker forlatt landet.

Men de siste ukene har opptil 30.000 av dem vendt tilbake til Venezuela, ifølge tall fra lokale hjelpeorganisasjoner i landet. Det opplyser generalsekretær Martha Skretteberg i Caritas Norge:

- Situasjonen for flyktninger i Latin-Amerika er uhyre dramatisk, fastslår Martha Skretteberg i Caritas Norge. Foto: Arnt Stefansen / NRK

– De flyktet fra elendige levekår, og befinner seg nå i en enda verre situasjon. De returnerer ved ulovlige grensepasseringer, via stier, tunneler og jungel. De møter et land i knestående, og situasjonen er, om mulig, enda mer prekær i Venezuela enn da de reiste, sier hun.

– Jeg er skrekkslagen

I Colombias hovedstad Bogota sitter den 29 år gamle alenemoren Yessica Romero, også hun flyktning fra Venezuela. Hun har to små barn, og kan ikke lenger jobbe som gateselger på grunn av smitteverntiltakene, forteller hun til NRK:

– Jeg er skrekkslagen på grunn av denne pandemien. Min største frykt gjelder barna. De lider mye og har mange spørsmål som jeg ikke har noe svar på, sier 29-åringen fortvilet.

Flyktningen Yessica Romero fra Venezuela ser ingen fremtid i Colombia. Foto: Yessica Romero

Og hun opplever en total desperasjon i hele sin omgangskrets:

– Livet raser sammen, for meg og for alle mine venner fra Venezuela. De kan ikke jobbe, de kastes ut av leilighetene, og det blir en stadig mer fiendtlig stemning mot oss her i Colombia, sier 29-åringen.

20 millioner på flukt

I Latin-Amerika er det nå nærmere 20 millioner flyktninger og migranter. Nær halvparten av dem er internt fordrevne etter borgerkrigen i Colombia. Den nest største gruppen er de venezuelanske flyktningene, som er spredd over hele regionen.

En tredje stor gruppe er folk fra Mellom-Amerika som har flyktet fra vold i hjemlandet og har reist nordover mot USA. Men denne uken stengte president Trump grensen mot Mexico, og situasjonen er dramatisk for flyktningene i området, sier Martha Skretteberg i Caritas Norge:

– De bor trangt, og mangler nødvendige hygieneartikler. Det begynner også å bli lite mat. Og både sikkerhetssituasjonen og smitteverntiltakene gjør det svært vanskelig å bevege seg utenfor leirområdene for å skaffe seg inntekt og mat, sier hun.