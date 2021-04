16-åring tiltalt for terrorplanlegging: Fant ingredienser til eksplosiver

I begynnelsen av februar fikk Politiets sikkerhetstjeneste så «urovekkende opplysninger» at de valgte å aksjonere mot den mindreårige gutten. Han ble pågrepet og siktet for å ha planlagt terror.

Det nasjonale statsadvokatembetet (NAST) har nå vurdert saken og etterforskningen. Statsadvokaten mener det er grunnlag for å tiltale gutten for terrorplanlegging, etter straffelovens paragraf 131, tredje ledd.

Ifølge aktoratet har 16-åringen gjennomført en rekke forberedelser som skulle legge til rette for terrorhandlingen.

– Tiltalte hadde gjort en rekke forberedelser til en terrorhandling i Norge. Rettslig sett mener vi at dette er et straffbart forsøk på en terrorhandling, sier statsadvokat Marit Formo til NRK.

– Hvor langt hadde han kommet i sine forberedelser?

– Det ønsker jeg ikke å uttale meg om nå. Han hadde kommet så langt i sine forberedelser at det var nødvendig for PST å pågripe ham for å avverge et mulig terrorangrep i Norge, sier Formo.

Fant gift

16-åringen skal ifølge tiltalen ha tatt et nettkurs i hvordan lage eksplosiver av lett tilgjengelige materialer.

I forbindelse med pågripelsen fant PST stoff som ifølge statsadvokatene ble laget etter oppskrift fra en brukermanual for å lage eksplosiver, som ble funnet på mobilen hans.

PST gjorde også beslag av det de mener er ingrediensene til en giftblanding. Ifølge tiltalen hadde 16-åringen fremstilt en væske som inneholdt et giftig stoff, etter å ha fulgt en oppskrift. Oppskriften ble funnet på guttens mobiltelefon.

Ingrediensene skal ha blitt funnet i boden tilknyttet rekkehuset der 16-åringen bodde med sin familie på Oslos østkant.

PST mener gutten planla å forgifte tilfeldige nordmenn, har NRK fått opplyst.

Omfattende dokumentfunn

I tillegg hadde han lastet ned eller fått tilgang til en rekke dokumenter, ifølge tiltalen. Disse inneholdt blant annet:

Instruksjoner for hvordan lage eksplosiver

Kurs for hvordan bruke mobiltelefon til å detonere bomber

Dokumenter som omhandlet forskjellige gifter. I tillegg til en fil om hvordan bruke gift på mennesker.

Dokumenter som omhandler hvordan man kan lage

masseødeleggelsesvåpen i form av en biologisk bombe.

Advokat Andreas Berg Fevang. Foto: Ole Berg-rusten / NTB

16-åringer skal også ha gjort en rekke søk på internett om blant annet belønning for martyrer, overfylte steder i Norge, nattklubber i Norge og gjødsel.

«Ytterligere forberedelser ble stanset ved at han ble pågrepet av politiet 4. februar 2021,» heter det i tiltalen.

PST mener også at gutten deltok i IS ved å spre propaganda for terrorgruppen på digitale platformer, delta i diskusjoner og gi råd til andre på internett. Han skal også ha overført 1390 kroner i donasjoner til nettstedet Elokab, et nettsted som

inneholder IS-propaganda.

«Formålet med donasjonen var «jihad» (hellig krig) gjennom pengestøtte for å styrke «staten»», står det i tiltalen.

Alderen har betydning

Formo sier hans unge alder har hatt og vil fortsette å ha betydning for saken.

– Hans unge alder har det vært betydelig fokus på underveis i etterforskningen når det gjelder fremdrift og andre hensyn. Den vil også få betydning under hovedforhandlingen og en eventuell straffeutmåling, sier hun.

Familien har tidligere sagt til NRK at de er overrasket over pågripelsen. Da NRK snakket med naboer i området tidligere i år, sa flere at de hadde et godt inntrykk av familien.

16-åringen, som snakker dårlig norsk, har ikke villet la seg avhøre av PST.

Tre måneder i fengsel

16-åringen har sittet varetektsfengslet siden pågripelsen i begynnelsen av februar. Fengsling av mindreårige er et omfattende inngrep, som kun skal brukes om det er «tvingende nødvendig».

Oslo tingrett har imidlertid ment at faren for at gutten skal snakke påvirke saken gjennom å snakke med vitner er så stor at fengsling er nødvendig.

I forbindelse med fengslingsmøtene har det også blitt kjent at PST har funnet det de mener er en manual for å lage en bombe med enkle midler på telefonen til gutten. I en tidligere fengslingskjennelse heter det at gutten kom til Norge for litt over to år siden.

Rettssaken mot 16-åringen er forhåndsberammet til 18. mai. 16-åringens forsvarer, Andreas Berg Fevang, har tidligere sagt til NRK at hans klient nekter straffskyld.