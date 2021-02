16-åring skal ha planlagt forgiftning av tilfeldige i Norge

Fredag ble den 16 år gamle syreren varetektsfengslet for to uker.

Ifølge kjennelsen skal politiet ha funnet «farlige stoffer» som det er «overveldende sannsynlig» skulle brukes til å skape frykt.

Lørdag får NRK opplyst at politiet skal ha beslaglagt kjemikalier der 16-åringen bor.

Dette var med på å bygge opp under mistankegrunnlaget mot ham.

PSTs seksjon for kontraterror hadde fulgt med på 16-åringen i noe tid, men varslet ledelsen i sikkerhetstjenesten denne uken da de mente at gutten var fysisk og psykisk i stand til å utgjøre en trussel.

Etter det NRK erfarer, mener PST at gutten planla å forgifte tilfeldige nordmenn.

Dagbladet meldte om dette tidligere lørdag.

Ingen i PST er tilgjengelig for noe intervju lørdag, opplyser PSTs pressevakt til NRK.

Anker varetektsfengsling

16-åringens forsvarer Andreas Berg Fevang er forelagt de siste opplysningene.

– Siktede erkjenner ikke straffskyld. Har ikke ytterligere kommentarer på nåværende tidspunkt, skriver Fevang i en SMS til NRK.

Forsvareren opplyser til NRK at kjennelsen ankes.

Fevang sa fredag at 16-åringen foreløpig ikke ønsker å forklare seg for politiet.

– Han erkjenner ikke straffskyld og vil begjære seg løslatt. Vi mener at fengsling er uforholdsmessig i lys av hans unge alder. Fengsling av barn er det særskilt strenge vilkår for. Det må være tvingende nødvendig, og vi mener de ikke er oppfylt i denne saken, sa Fevang i går.

BOR HER: Politiets sikkerhetstjeneste pågrep 16-åringen torsdag ved 11.30-tiden. Foto: Martin Zondag / NRK

Pågrepet torsdag

16-åringen, som er fra Syria, ble pågrepet i sitt hjem torsdag formiddag. Huset ligger i rolige omgivelser, litt utenfor sentrum av Oslo.

Da NRK var på stedet lørdag, var det ingen hjemme der 16-åringen og resten av familien bor. En nabo forteller at det har vært stille der siden i går.

NRK har snakket med flere av 16-åringens familiemedlemmer.

– Vi vet ikke hvorfor han ble pågrepet. Vi kjenner ikke til saken. Det var veldig overraskende, sa et familiemedlem til NRK fredag.

Varetektsfengslingen gikk for lukkede dører fredag, men opplysninger fra kjennelsen kan publiseres i anonymisert form.

Politiadvokat Thomas Blom førte saken for PST.

– Vi fikk opplysninger på onsdag, som etter påtalemyndighetens syn var så foruroligende at vi valgte å snu oss ganske kjapt, for å bringe til opphør det vi mente var forberedelser, sa Blom etter fengslingsmøtet.

Ifølge kjennelsen fra tingretten underbygger opplysningene som kommer frem i anmeldelsen at «siktede har vært i befatning med farlige stoffer», og at han sannsynligvis hadde til «hensikt å bruke dette for å skape frykt i befolkningen».