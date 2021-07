Antall podkaster har skutt i været de siste årene. Utvalget er enormt og de gode historiene mange.

Trenger du noe å le av, eller noe som kan roe ned bråkete barn i baksetet under bilferien? På jakt etter podkaster om musikk, krim, historie, teknologi eller fotball?

Her er mer enn 150 anbefalinger som kan hjelpe alle i familien med å finne frem til de gode lytteropplevelsene i sommer.

Podkaster å le av

Humorkritiker Espen Borge anbefaler seks podkaster for deg som ønsker en god latter her. Blant lyttetipsene er «WTF with Marc Macron».

For oss som savner mer podkast i langformat på norsk er dette et bra substitutt. Den særdeles nysgjerrige og uredde intervjueren Maron prater i timevis med interessante, offentlige personer fra de fleste bransjer, mener Borge.

Gjester som Barack Obama, Greta Gerwig og Jerry Seinfeld har vært innom denne klassikeren siden starten i 2009.

Gode lytteopplevelser for barna

Teaterkritiker Karen Frøsland Nystøyl tipser om alt fra de magiske universene til Roald Dahl, til morsomme og helsprø norske fortellinger her.

«Tordivelen flyr i skumringen» er én av ti anbefalinger til lydbøker og hørespill for barn.

For fotballfansen

Foto: Eivind Stuevold/The Guardian/Moderne Media

Tete Lidbom, programleder i podkasten «Heia Fotball» i NRK, gir deg sine seks anbefalinger her. Blant favorittene: «The Totally Football Show».

En stor bonus med denne podkasten er at sjefredaktøren i statistikkselskapet «Opta Sports», Duncan Alexander, er en av de gjestene som oftest er innom. Noe som garanterer mengder av fascinerende fun facts, mener Lidbom.

Musikkekspertenes favoritter

Musikkritikerne Sjur Systad Tyssen, Faduma Mohamud og Espen Borge gir musikkelskerne sine beste lyttetips her. Blant anbefalingen er «Switched On Pop», som gjennom ulike innfallsvinkler forsøker å finne ut hvorfor popmusikk i ulike former er så populært.

Teknologi og internett

NRKbeta anbefaler fem podkaster om teknologi og internett her, blant annet «Land of The Giants».

I podkasten fortelles historien om hvordan Netflix, Google og Amazon på kort tid ble noen av verdens mektigste bedrifter.

Podkastelskerens anbefalinger

Mona B. Riise er selverklært podkastelsker og gir deg sine tips til de beste podkastene for ro og kos her. «Gamle Greier» fra Nasjonalbiblioteket er en av favorittene hun anbefaler.

100 klassikere

Fortsatt på leting etter lyttetips?

Denne listen fra 2018 er full av gamle skatter – inkludert podkaster som ikke oppdateres i dag. På listen er den kritikerroste podkasten «My Dad Wrote A Porno», som har underholdt folk verden over siden den ble utgitt i 2015. Handlingen? Tenk deg at du plutselig finner ut at faren din har skrevet en erotisk roman. Hva gjør du? Lager podkast, selvfølgelig! Pornoforfatterens sønn og to venner leser hele boka, kun avbrutt av minuttlange latterkramper og syrlige kommentarer.

Norges mest populære podkaster nå

På den offisielle topplisten over norske podkaster, Podtoppen, var NRKs «Oppdatert» øverst i uke 25. Blant de over 700 norske podkastene på listen er det gode muligheter til å finne en ny favoritt. Flere anbefalinger finnes på nrk.no/podkast og radio.nrk.no/.