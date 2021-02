Podkastar for musikkelskaren

Kva er vel betre enn å putte øyreproppane i øyra, skru opp volumet og lytte til skikkeleg god musikk? Det måtte i så fall vere å lytte til ein skikkeleg god podkast om musikk.

Sjur Systad Tyssen, Faduma Mohamud og Espen Borge er musikkritikarar i NRK og deler her sine favorittarpodkastar frå musikkverda.

Så er du interessert i norsk eller internasjonal musikkbransje, intervju med dei største artistane, musikkhistorie eller rett og slette berre vil høyre engasjert preik om musikk, då bør du sjekke ut desse musikkpodkastane – to på norsk og fire på engelsk:

«Kaffeslabberas med Marve»

Språk: Norsk

Norsk Lengde: 1–2 t

1–2 t Anbefalt av: Sjur Systad Tyssen

– Norsk hiphop historie, frå smal nisje til dominans, fortalt av dei som var der då det skjedde. Programleiar Marius Solberg har mange år bak seg som både bakmann og lidenskapleg fan, og i kvar episode får han besøk av nokon som på den eine eller andre måten kan reknast som viktig for utviklinga. Saman går dei nøye gjennom gjesten si karriere, men stoppar også innom kontroversar, refleksjonar rundt scena og bransjen, samt gode anekdotar.

«Høylytt»

Språk: Norsk

Norsk Lengde: 30–60 min

30–60 min Anbefalt av: Faduma Mohamud

– Eit forfriskande tilskot i jungelen av podkastar som er å finne der ute. Eg trur «Høylytt» kan treffe breitt, trass fokuset på musikkbransje-landskapet. Gjestane varierer mellom å vere artistar, bransjefolk, men også andre som beveger seg innanfor den same verda. Det er morosamt og engasjerande, og programleiarane Shokor Hashi og Jørgen Berntson Aase vekslar mellom å tulle og å stille djuptgåande spørsmål til gjestane sine. Er du spesielt interessert, eller berre ute etter å fange gode samtalar, så er det verd ein lytt.

«Switched On Pop»

Språk: Engelsk

Engelsk Lengde: 30–50 min

30–50 min Anbefalt av: Espen Borge

– Dette er noko eg synest fleire musikksnobbar bør oppdage. Denne podkasten prøver gjennom ulike innfallsvinklar å finne ut kva det er som gjer at popmusikk (i forskjellige former) funkar. «Switched On Pop» tek den kommersialiserte delen av musikkbransjen på alvor – og sjølv om det er lett å hate dei føreseielege elementa i popmusikken, gir denne podkasten deg svaret på kvifor dei er der. Anbefaler spesielt episoden om kvifor 90-talets popmusikk er så merkeleg: «Why is 90s Pop so Bizarre?» (frå 27. august 2019).

«Questlove Supreme»

Språk: Engelsk

Engelsk Lengde: 1,5-2 t

1,5-2 t Anbefalt av: Sjur Systad Tyssen

– Questlove, den ikoniske og sympatiske The Roots-trommeslagaren, og hans Team Supreme sit på ei nær utømmeleg mengde kunnskap om musikk. Dei er tilsynelatande svoltne på meir, for kvar veke får dei besøk av ei ny legende å djupdykke inn i bakgrunnen og karrieren til. Anten det er Rick Rubin eller John Densmore (The Doors) som er gjest, er stemninga laussleppt, og det er kort mellom dei gode forteljingane frå bak kulissene i musikkhistoria. Kanskje er det tidvis referansetungt og nerdete, men først og fremst er det lærerikt og svært underhaldande.

«Song Exploder»

Språk: Engelsk

Engelsk Lengde: 15–30 min

15–30 min Anbefalt av: Espen Borge

– Denne må med. Verdskjende artistar plukkar frå kvarandre sine største hits og forklarer korleis dei jobba med dei. Steg for steg, lag for lag. Eit svært interessant innblikk i kva som skjer i notatblokker og på diner-serviettar før ein låt erobrar hitlistene. Som alltid kunne eg kanskje ønska meg litt lengre episodar, men 15–30 min er heilt ok.

«Cocaine & Rhinestones»

Språk: Engelsk

Engelsk Lengde: 1–2 t

1–2 t Anbefalt av: Espen Borge

– Om du er interessert i (god) countrymusikk og americana, er denne dokumentarserien noko for deg. Om du i tillegg gremmar deg over kva moderne countrymusikk har blitt, kan du søke trøyst i historia om framveksten av ein fantastisk musikksjanger. Du får høyre om Loretta Lynn, Merle Haggard og dei andre luringane på prærien, medan du forbannar eksistensen til Garth Brooks, Keith Urban og Billboard Hot Country Songs.

