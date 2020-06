Norge er vakkert og langstrakt, men fjorder, fjell og ukjente perler har ofte en kronglete og svingete reisevei. Dessuten tar det tid.

Da kan det være fint å ha en god historie på øret, enten for hele familien sammen, eller når utålmodige og slitne barn trenger noe å gjøre mens de voksne trenger stilletid i bilen.

Eventyrlig

Hva: «Bittesmåene» av Roald Dahl

«Bittesmåene» av Roald Dahl Innlest av: Espen Beranek Holm

Espen Beranek Holm Hvor: Lydbokforlaget / Fabel

Lydbokforlaget / Fabel Alder: fra 4 år

fra 4 år Lengde: ca. 45 minutter

Blant Roald Dahls mange perler er dette en kort, men skinnende fortelling. Den er både spennende, skummel og vakker. Lytteren følger lille Billy. Han er lei av å være snill, og han lengter etter å utforske den store, svarte skogen. Selv om moren advarer ham mot både knasknusere og hornsvingere, går han inn mellom de mørke trærne. Der venter et eventyr.

For den som vil ut på eventyr.

Morsomme krumspring

Hva: «Harry og Ivar finn opp krutet» av Lars Mæhle

«Harry og Ivar finn opp krutet» av Lars Mæhle Innlest av: Morten Espeland

Morten Espeland Hvor: Lydbokforlaget / Fabel

Lydbokforlaget / Fabel Alder: fra 8 år

fra 8 år Lengde: ca. 2 timer

Harry og Ivar er barnelitteraturens Knutsen og Ludvigsen. De to snåle typene er ulike som natt og dag, men holder trofast sammen. Når huseierinnen vil kaste dem ut av tømmerhytta de leier, og sparegrisen er tom, er eneste mulighet å vinne oppfinnerkonkurransen som nylig ble lyst ut i lokalavisa. Samtidig er byens slueste tyv på frifot. Det er duket for krumspring og oppfinnelser i særklasse.

For den som liker oppfinnelser og sprø fyrer.

Evig klassiker

Hva: «Brødrene Løvehjerte» av Astrid Lindgren

«Brødrene Løvehjerte» av Astrid Lindgren Innlest av: Svein Tindberg

Svein Tindberg Hvor: Gammafon / Storytel

Gammafon / Storytel Alder: fra 6 år

fra 6 år Lengde: ca. 5 og en halv time

«Brødrene Løvehjerte» er en av de mest slitesterke fortellingene i skandinavisk barnelitteratur. Den bærer i seg tro, håp og kjærlighet – og mot. «Brødrene Løvehjerte» er som alle Lindgrens fortellinger et sted man kan lytte seg selv inn i, den favner viktige aspekter av tanken til et barn i småskolealder. Å lytte til denne, gjennom Svein Tindbergs stemme, er som å krype opp i en trygg favn og vite at selv om verden er skummel, så kan alt bli bra.

For den som vil krype opp i en bestefarsfavn.

Søt og saftig

Hva: «Verdens største fersken» av Roald Dahl

«Verdens største fersken» av Roald Dahl Innlest av: Nils Ole Oftebro, Jacob Schøyen, Tone Danielsen, Elsa Lystad, Dennis Storhøi og Trond Brænne. Hørespill fra Barnetimen, NRK.

Nils Ole Oftebro, Jacob Schøyen, Tone Danielsen, Elsa Lystad, Dennis Storhøi og Trond Brænne. Hørespill fra Barnetimen, NRK. Hvor: Lydbokforlaget / Fabel

Lydbokforlaget / Fabel Alder: fra 6 år

fra 6 år Lengde: ca. 2 og en halv time

Dette hørespillet byr på en spennende og musikalsk ferd sammen med lille James og en gjeng artige småkryp. Etter at foreldrene hans blir spist av et neshorn, må han bo hos slemme Tante Slesk og Tante Flesk. Der har han det ikke så godt – men så begynner magiske ting å skje. Verden er ikke alltid urettferdig likevel, i alle fall ikke når man kan rulle ut på et eventyr om bord i en gigantisk fersken.

For den som drømmer om New York, liker småkryp eller elsker fersken.

Mystisk og fengslende

Hva: «Tordivelen flyr i skumringen» av Maria Gripe.

«Tordivelen flyr i skumringen» av Maria Gripe. Innlest av: blant andre Hilde Sophie Plau, Svein Tindberg og Øyvind Ørbæk. Hørespill fra Barnetimen, NRK.

blant andre Hilde Sophie Plau, Svein Tindberg og Øyvind Ørbæk. Hørespill fra Barnetimen, NRK. Hvor: NRKs radiospiller

NRKs radiospiller Alder: fra 9 år

fra 9 år Lengde: 12 episoder, hver på ca. en halvtime

«Tordivelen flyr i skumringen» ble kåret til tidenes beste ungdomshørespill i 2014. Dette er en klassiker fra sent 70-tall, og en av de få historiene som først var skrevet som hørespill og siden ble bok. Den er med andre ord skrevet for øret, og kanskje er det noe av grunnen til fortellingens slitestyrke. Tidene har riktignok forandret seg: Dagens barn må nok forklares hva en kassett er, for eksempel – men det kan også være ganske så eksotisk. Men tildragelsen i undringen, mysteriet, det uforklarlige, er fortsatt tiltrekkende. Hva finnes rundt oss som vi ikke kan se?

For den som liker krim, spøkelser og de underligste mysterier.

Futt og fart

Hva: «Tonje Glimmerdal» av Maria Parr

«Tonje Glimmerdal» av Maria Parr Innlest av: Maria Parr

Maria Parr Hvor: Samlaget / Storytel

Samlaget / Storytel Alder: fra 6 år

fra 6 år Lengde: ca. 5 og en halv time

Få innlesere har mer vestlandsnatur i stemmen enn Maria Parr. Fortellingen om Tonje Glimmerdal er som en norsk utgave av Johanna Spyris «Heidi» ispedd vestlandske kraftuttrykk, fart og sjølvtillit. For hva skjer når du skjønner at din beste venn gjennom hele livet er en annen enn den du tror? Parr leser så en kjenner snøen glitre på tinder, vinden rive i håret og en iskald fryd krype nedover ryggen idet vi dras med på livsfarlige kjelketurer ned fjellsida.

For den som liker fart og lek i fri natur.

... og vil du ha mer av Parr: Hun har også lest inn «Vaffelhjarte» og den fine fortsettelsen «Keeperen og havet» også. Det er en fortelling som vokser med barnet.

Superhelter

Hva: Serien om «Brune», «Svartle» og «Blåse» av Håkon Øvreås

Serien om «Brune», «Svartle» og «Blåse» av Håkon Øvreås Innlest av: Kim Haugen

Kim Haugen Hvor: Lydbokforlaget / Fabel

Lydbokforlaget / Fabel Alder: fra 6 år

fra 6 år Lengde: mellom 1 og 2 timer

Om dagen er Rune Rune, men om natten blir han superhelten Brune. En superhelt som ikke er redd for noen ting. Sammen med superhelt-vennene Svartle og Blåse (Atle og Åse), bevæpner han seg med malingsspann, og selv ikke kjipe prestesønner utgjør noen trussel da. Oppsummert i hyttebygging og geriljamaling skisserer Øvreås gjennom denne serien kampen for tilværelsen slik den kan fortone seg for et barn.

For den som vil være en superhelt.

Sniklytting

Hva: «På omveien hjem» av Vilde Kamfjord

«På omveien hjem» av Vilde Kamfjord Innlest av: Kristine Rui Slettebakken

Kristine Rui Slettebakken Hvor: Lydbokforlaget / Fabel

Lydbokforlaget / Fabel Alder: fra 10 år

fra 10 år Lengde: cirka 1 time

«På omveien hjem» er en barneroman. Teksten består av dialoger, den er en samtale mellom en voksen kvinne og ei jente som møtes på togturen fra Oslo til Lillehammer. Denne formsterke romanen i lydbokformat er som å tjuvlytte til en samtale mens du sitter på toget og snart har Mjøsa som utsikt. Alt vi er, alle små og store samtaler vi har, handler både om det lille og trivielle ved hverdagen og om de store, omgripende hendelsene. Ofte henger de tett sammen.

For den som vil tjuvlytte på en togtur.

Morsomme dyr

Hva: «Prikkesyken» av Bjørn F. Rørvik

«Prikkesyken» av Bjørn F. Rørvik Innlest av: Bjørn F. Rørvik

Bjørn F. Rørvik Hvor: Storytel

Storytel Alder: fra 3 år

fra 3 år Lengde: ca. en halv time

Bjørn F. Rørviks fortellinger om Reven og Grisungen har nærmest fått klassikerstatus i Norge. Rørviks entusiastiske besjeling av reven, grisen og de andre dyrene de omgir seg med, er lystelig hørbar i alle de 13 bøkene som er innlest – de fleste av forfatteren selv. Disse bøkene er stor humor for de minste og byr også på elegant språklek. I denne saken er «Prikkesyken» valgt – ganske enkelt fordi det har vært mye snakk om sykdom de siste månedene. Noen ganger kan den rett og slett kureres med kake.

For den som trenger litt kake.

Sterkt og fint

Hva: «Anne Franks dagbok» av Anne Frank

«Anne Franks dagbok» av Anne Frank Innlest av: Ine Finholt Jansen

Ine Finholt Jansen Hvor: Lydbokforlaget

Lydbokforlaget Alder: fra 12 år

fra 12 år Lengde: ca. 11 timer

Det er 80 år siden 2. verdenskrig startet, og 75 år siden den var over. For ungdom har blant andre Jon Ewo skrevet en sterk og nær sakprosabok om 9. april 1940 og 8. mai 1945 i Norge, men hovedverket for unge om krigen er fortsatt Anne Franks dagboksnotater. I år ville hun fylt 91 om hun fortsatt hadde vært i live. Finstemt innlesning av Ine Finholt Jansen gjør denne dagboken til en sterk lytteopplevelse. Både i lys av hendelsene lytteren vet vil ramme Anne Frank, men også som skildring av ungdommens håp og mot. Dagboken evner fortsatt å sette våre liv i perspektiv.

For den som liker dagbøker og vil lære noe om historien.

