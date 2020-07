Podkaster du kan le av

Det er for de fleste av oss på tide å senke skuldrene og være i feriemodus. Med litt bedre tid enn vanlig kan disse humoristiske podkastene være noe for deg, der du for eksempel ligger i hengekøya eller slapper av på stranda.

Tittel: Milde Meninger

Milde Meninger Språk: norsk

norsk Lengde: 20–30 min

Ny, norsk favoritt! En av Norges mest lovende komikere, Ahmed Mamow, vier episodene til å diskutere ett bestemt tema med en invitert gjest. For eksempel om fiktive karakterer med Vegar Tryggeseid, offentlig transport med Hallvard Dyrnes eller litteratur med Hasse Hope. Formatet gjør naturlig nok Mamow litt mer seriøs i podkast enn på standup-scenen, men dette er likevel en komisk podkast der det ikke er klin umulig å lære noe heller.

Tittel: WTF with Marc Maron

WTF with Marc Maron Språk: engelsk

engelsk Lengde: vanligvis opp mot 1 t 30 min

En av de originale humorpodkastene er denne intervjupodkasten med den amerikanske komikeren Marc Maron. For oss som savner mer langformatert podkast på norsk er dette et bra substitutt. Den særdeles nysgjerrige og uredde intervjueren Maron prater i timevis med interessante, offentlige personer fra de fleste bransjer. Gjester som Barack Obama, Greta Gerwig og Jerry Seinfeld har vært innom denne klassikeren siden starten i 2009.

Tittel: 2 Dope Queens

2 Dope Queens Språk: engelsk

engelsk Lengde: fra 30 min til 1 time

Nok en klassiker, men den blir dessverre ikke produsert lenger. Likevel er katalogen absolutt verdt å få med seg. I det opprinnelige formatet inviterer komikerne Jessica Williams og Phoebe Robinson tre mer eller mindre kjente komikere som får plass til hvert sitt standup-sett. En glimrende mulighet til å oppdage standupkomikere du antakelig ikke kjenner fra før. Eller du kan bare nyte den enestående kjemien mellom Williams og Robinson.

Tittel: Anna Faris is Unqualified

Anna Faris is Unqualified Språk: engelsk

engelsk Lengde: i overkant av 1 time

Et slags «Lørdagsrådet» fra Hollywood. Skuespiller og komiker Anna Faris sin todelte podkast er en slags miks av kjendisintervju og rådgivning. Faris inviterer forskjellige kjente gjester til å hjelpe seg med å løse «vanlige folk» sine problemer. Det er overraskende underholdende å høre Anna Faris og (f.eks.) Bob Saget ringe en eller annen kar fra Kansas for å høre hva som plager ham, for så å veilede ham ut av knipa med sine ukvalifiserte råd.

Tittel: Office Ladies

Office Ladies Språk: engelsk

engelsk Lengde: ca. 1 time

Denne passer nok best for fans av «The Office». Skuespillerne Angela Martin og Jenna Fischer (Angela og Pam) fra den amerikanske serien byr på et interessant innblikk i produksjonen av en av vår tids mest populære mockumentaries. Martin og Fischer går gjennom én episode av serien per episode av podkasten, og snakker blant annet om hvordan innspillingen foregikk, i tillegg til ulike fun facts og bak-scenen-øyeblikk. Totalt unødvendig om du hater «The Office», men da tror jeg du må gå en runde med deg selv.

Tittel: You Made It Weird with Pete Holmes

You Made It Weird with Pete Holmes Språk: engelsk

engelsk Lengde: ca. 2 timer, gjerne lenger

Komiker Pete Holmes har gitt publikum innsiktsfulle diskusjoner om humor i denne podkasten siden 2011. Nok en langformat-podkast med kjente gjester, men med mer eksplisitt fokus på nerding rundt humor. Det hele blir krydret med dyptgående diskusjoner om det som måtte oppta gjesten akkurat den dagen. Anbefales dersom du vil lære mer om hvorfor du ler av det du ler av, og du ikke syns det er en elendig idé å ha for eksempel Conan O’Brien eller Sarah Silverman som lærer.

