Shakespeare-teater truet av konkurs

Shakespeare's Globe Theatre i London kan bli nødt til å stenge dørene dersom ikke regjeringen går inn med bidrag. I et brev til det britiske kulturdepartementet skriver eierne at det trengs 5 millioner pund, over 60 millioner kroner, for ikke å gå konkurs etter nedstengning i koronatiden. (NTB)