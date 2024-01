Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks Yr har lansert et nytt langtidsvarsel som gir værmelding 21 dager frem i tid.

Tilbudet er først tilgjengelig på nett, men vil senere bli tilgjengelig i Yr-appen.

Varselet er utformet med hjelp fra "spesialbrukere" som bønder og folk i hav- eller turistnæringen, men er også ment for folk flest.

Varselet bruker tre forskjellige værvarslingsmodeller og inneholder opptil 100 ulike værscenarioer for å finne det mest sannsynlige værvarselet.

Usikkerheten i værvarselet øker jo lenger ut i varslingsperioden man kommer.

Det nye 21-dagers varselet er utformet på en litt annen måte enn de andre varslene, med mer vekt på å vise spennet i varselet på grunn av usikkerheten jo lenger frem man kommer.

I dag lanserer værmeldingstjenesten Yr et nytt varsel – her kan du sjekke været 21 dager fram i tid.

– Vi håper at det nye varselet hjelper folk i hverdagen. Der kan de sjekke om det kommer til å bli kaldere fremover, eller varmere. Eller om det blir våtere eller tørrere, forklarer produktutviklingssjef i Yr, Ingrid Støver Jensen.

Tilbudet vil i første omgang kun være tilgjengelig på nett, men senere dukke opp i Yr-appen.

– Det er kjempespennende at det har kommet et nytt varsel som går så langt fremover i tid.

Det sier statsmeteorolog ved Meteorologisk institutt, Mette Sundvor Skjerdal.

NYTT VARSEL: Slik ser det nye værvarselet ut. Det blir tilgjengelig på nett fra torsdag 25. januar. Foto: Skjermpump frå Yr.no

Vil gjøre det enklere å planlegge

Den nye funksjonen er laga etter et samarbeid med det som Støver Jensen kaller spesialbrukere.

– Vi har brukt dem som har et ekstra sterkt behov for å få værinformasjon. For eksempel bønder eller folk i hav- eller turistnæringen.

Men tilbudet er selvfølgelig også ment for folk flest.

– Vi tenker også at man ikke trenger å være bonde for å være opptatt av hvordan været blir langt fram i tid. Det kan være flere grunner til at man er opptatt av været, for eksempel noe du skal gjøre langt fram i tid.

Støver Jensen legger til;

– Det være en hagefest, en fjelltur. Eller når du skal begynne å ta plantene ut etter vinteren, eller når du bør planlegge å skifte dekk.

TEMPERATURER: Det nye varslet vil gi omtrentlige temperaturer, 21 dager fram i tid. Foto: Skjermdump fra Yr

Kan man stole på varslingene?

Det er brukt tre forskjellige værvarslingsmodeller, som inneholder opptil 100 ulike værscenarioer, for å finne ut av hvilket værvarsel som er mest sannsynlig.

– Generelt sett, så har vi en høyere forventning til nøyaktigheten i et korttidsvarsel enn et langtidsvarsel og usikkerheten i et værvarsel blir større og større jo lenger ut i varslingsperioden som man kommer, sier Skjerdal.

21 dagers varsel vil først og fremst fortelle om den forventede utviklingen og trenden i været tre uker fremover i tid.

Statsmeteorolog ved Meteorologisk institutt, Mette Sundvor Skjerdal. Foto: Silje Holte Storesund

– Både detaljnivået og tidsoppløsningen i værvarselet vil endres ut fra hvor langt ut i varslingsperioden man kommer.

– I de aller nærmeste dagene i et vanlig værvarsel, får man vite omtrent akkurat når tid det forventes at det skal begynne å regne.

Når man kommer til uke tre vil man for eksempel kunne lese sannsynligheten for nedbør, mens man de første dagene i et værvarsel får vite nedbørsmengde time for time.

Skjerdal forklarer at det kan være svært vanskelig å varsle været langt frem i tid.

– Været er uforutsigbart, og det varierer mellom om det er stabile situasjoner med høytrykk samme sted over lang tid eller der vi har en periode med lavtrykk som kommer inn og gjør at været forandres mye.

Hvor sterkt værvarslingssignalene blir i uke tre, vil variere, forteller Skjerdal.

Signalene vil igjen påvirke hvordan værmeldingen vil se ut dag for dag i uke tre.

– Om det finnes et sterkt signal vil dagene kunne variere, mens om det er et svakt signal vil dagene se mer lik ut og slik kan vi følge med på trenden og tendensene i været frem i tid.

Er annerledes

– Vi har utformet det nye 21-dagers-varslet på en litt annen måte enn de andre varslene.

Om du ser på det nye varselet så har det verken de kjente symbolene eller nøyaktig temperatur. Ikke ligner det på det andre langtidsvarselet til Yr heller. Og det er det en grunn til.

– Grunnen til det er at vi har lagt mer vekt på å få frem spennet i varslet, fordi det er mer usikkerhet jo lengre frem vi kommer.

– Vi kan ikke si hva temperaturen blir eksakt mot slutten av en 21-dagersperiode, men vi kan vise temperaturspennet for dagen med litt sikkerhetsmargin i begge ender. Du får både info om selve dagen og med alle dagene sammenstilt ser du enkelt hvilken vei det går.

Slik ser yr.no sitt nye varsel ut. Tre ukers varselet viser den forventede utviklingen i været fremover. Foto: Skjermdump fra yr

Hun sier også at de veldig gjerne vil ha tilbakemelding fra publikum om hva de tenker om det nye varselet.

