– Den største utfordringen når du jakter nordlyset er skyene. Er det overskyet, blir det gjerne en del kjøring for å få tatt de gode bildene, sier Marius Birkeland.

I tillegg til å være journalist i Vesterålen online, er Birkeland en velkjent nordlysfotograf og -guide, med eget guidefirma.

Han kaller seg selv en nerd når det kommer til nordlys og nordlysdata.

ENGASJERT: Marius Birkeland er journalist, men også nordlysfotograf. Han driver Vesterålen Tours i tillegg, hvor han guider turister på jakt etter nordlyset. Foto: Privat

Han har egne metoder og mye kunnskap for å forstå hvor og når han bør være på plass for de beste nordlysbildene.

Likevel har han god tro på den nye tjenesten til Yr.

De skal nemlig lansere en helt eget nordlysvarsel.

– Det blir tøft hvis de greier å få både nordlysvarsel og værmelding i samme tjeneste, sier Birkelund.

Og det er akkurat det Yr har prøvd å få til.

MAGISK: Nordlyset i Vidbukt på Sortland. Foto: Marius Birkeland

Mange har etterlyst et slikt varsel

De prøver å få inn et tredagersvarsel i en nordlystjeneste.

– Mange av nordlystjenestene vi fant på internett er veldig tekniske. De er for entusiaster med mange begrep som vanlige folk kanskje ikke kjenner til, som KP-indeks og slike ting, sier teamleder i Yr, Anette Svee Wilberg.

De prøver å gjøre den nye nordlystjenesten så forståelig som mulig.

– FORDI DET ER GØY: – Vi ville først og fremst lage en nordlystjeneste fordi vi synes det er gøy, sier teamleder i Yr, Anette Svee Wilberg. Foto: Privat

– Folk kan forvente et forsøk å gi dem så konkret informasjon for når de bør gå ut og se opp mot himmelen. Enten der de er eller der du skal, sier Wilberg.

Tjenesten prøver å kombinere informasjon om solaktivitet kombinert med informasjon vær og føre.

Konseptutvikler Edvin Avdagic forteller at arbeidet med et nordlysvarsel ble til etter en avstemning i teamet. I tillegg til at mange har etterlyst noe slikt.

– Vi fikk en tidlig versjon etter en to uker lang sprint i vår. Da fikk vi noe vi kunne jobbe med videre. Og nå er vi i gang med de endringene vi ønsker!

En tidlig skisse til tjenesten. En skisse til tjenesten. En skisse til tjenesten.

Lansering i løpet av høsten

Skydekket er den største utfordringen når det kommer til nordlys, og utviklerne prøver å kombinere nordlysvarsel med værvarsel.

På den måten kan det være enklere å planlegge når en skal ut og hvor man eventuelt bør dra.

– Vi har også lyst å ta solvinkelen i betraktning. Altså – er det mørkt nok til at man kan se nordlyset? Målet er å gi noe som er enkelt å forstå, og som ikke har for mye info.

Så langt har ikke tjenesten vært synlig for andre enn beta-brukerne av appen.

Fremdeles gjenstår det litt arbeid, før du finner varslet i Yr-appen og på Yr.no. Det blir en gradvis innfasing av tjenesten.

– Men målet er å få lansert dette så raskt som mulig, og i løpet av høsten, sier Avdagic.

Foreløpig ser designet slik ut: