Her er noen av funnene om hvilke former for kommunikasjon som dominerer værmeldingen i perioden:

Frem til omkring 1980 er kommunikasjonen dominert av tekst med ord og tall. Denne formen blir gradvis faset ut fra 1985 og fremover.

Kart blir vanlig i avisene utover 1980-årene.

Omkring år 2000 blir bruken av tabeller, kart og grafer dominerende i begge aviser.

Skiftet til kart, tabeller og grafer innebærer at målbare (kvantitative) data som viser til tall og mengde har blitt stadig viktigere frem mot 2015.