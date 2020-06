Gutten barnevernet svikta

Regiondirektøren sier det er uheldig at en ungdom blir så lenge i en akuttinstitusjon.

– Ja vi vet at det er uheldig og derfor har vi også en standard som sier at man ikke skal være lengre der enn seks uker, før man enten tilbakeføres til eget nærmiljø. Eller overføres til et mer langsiktig tiltak.

Ifølge Bergstrøm er de hele tida er opptatt av kvalitetsutvikling, og å skape et trygt miljø for ungdommene.

– Vi har mange faglærte trygge voksne som jobber i institusjonene, og som er gode på å ivareta barn i en uavklart livssituasjon. Og forsøker alltid å komme fram til gode løsninger for det enkelte barn. I samarbeid med kommunen, barnet sjøl og familien. Og aller helst ei løsning i nærmiljøet.

Hva vil du si til dem som kanskje nå blir redde for å ha ungen sin på en institusjon?

– Vi har gjennomgående gode og trygge miljøer i våre institusjoner. Der vi også spør barn og unge som er under vår omsorg i en institusjon hvordan de opplever å være i ei avdeling. De fleste svarer de at de opplever det som trygt og at de blir godt ivaretatt, sier regiondirektør Pål Christian Bergstrøm.

Her er det skriftlige tilsvaret fra Bufetat region nord:

«Det er svært beklagelig at kommunen og vi ikke lyktes med å gi gutten et bedre tilbud. Det var utfordringer i denne saken med å få til plasseringen i et beredskapshjem, samt at vi sliter med å rekruttere nok fosterhjem som passer til alle barns behov. Ved akuttinstitusjoner bor ungdom som er i uavklarte faser i livet sitt og det kan generere uro. Vår målsetning er at barn og unge skal bo kort tid her, før vi gir et tilbud i en annen type institusjon, i et fosterhjem eller tilbakeføring til hjemmet. Vi er av den oppfatning at bruk av familieråd og bedre samarbeid kunne ført til en annen og raskere løsning i denne saken.»