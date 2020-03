Norge dømt i to barnevernssaker i Menneskerettsdomstolen

Domstolen mener Norge har krenket retten til familieliv i de to sakene som ble avgjort tirsdag.

I den ene saken var Norge klaget inn for ikke å ha opphevet en beslutning om omsorgsovertakelse.

Den andre saken gjaldt at de biologiske foreldrene blir fratatt foreldreretten, fordi barnet var adoptert bort da de ikke var i stand til å ta vare på barnet.

– Høyesterett fant at adopsjon var til barnets beste, og at tiltaket derfor ikke krenket foreldrenes rett til familieliv etter EMK artikkel 8, har advokat Henrik Vaaler hos Regjeringsadvokaten tidligere uttalt til Dagbladet.

Norge må betale 60 000 euro

I den ene saken ba en tobarnsfar om 60 000 euro i oppreisning, men fikk 25. I den andre saken ba de to foreldrene om 100 000, mens det var fremmet krav på 50 000 euro på vegne av barnet.

Domstolen mente at kjennelsen om brudd på menneskerettighetene var oppreisning i seg selv, mens foreldrene ble tilkjent 35.000 euro.

Norge må betale 60 000 euro i oppreisning for ikke-økonomisk skade i de to sakene, skriver domstolen i en oppsummering. Summen tilsvarer rundt 640 000 kroner med dagens kurs. I den ene saken må staten også dekke sakskostnader med 9.500 euro.

Kritiserer for foreldrenes begrensede samvær

Domstolen kritiserer norske myndigheter for at de biologiske foreldrenes begrensede samvær ikke legger til rette for en fremtidig gjenforening.

I den ene saken påpekes det også at det var bestemt at de ikke skulle snakke morens morsmål under samvær. Det gjør at det virker enda mindre sannsynlig at samværet kunne legge til rette for å tilbakeføre barna.

Streng samværspraksis etter omsorgsovertakelse har vært en gjenganger i de barnevernssakene der Norge er dømt for brudd på menneskerettighetene.

Siden 2015 har domstolen i Strasbourg tatt inn 36 saker som berører norsk barnevern. Med dagens dommer er ni av sakene ferdigbehandlet.

Sju av dem har endt med fellende dom mot Norge.

Kommer ny veileder for vurdering av samvær

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) varslet i februar at det kommer en ny veileder for vurdering av samvær.

– Når en snarlig tilbakeføring til foreldrene ikke er sannsynlig, ser det ut til at det kan ha utviklet seg en «sjablongmessig» vurdering av at samvær etter en omsorgsovertakelse skal ligge på fire-seks ganger i året. Og det uten at en individuell og god vurdering av hver enkelt sak er gjennomført, sa direktør Mari Trommald for en måned siden.

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) har sagt at han vil «legge særlig vekt» på dommer fra EMD i arbeidet med ny barnevernslov.

– Når de nå har tatt såpass mange saker til behandling innen dette feltet, tar både jeg, norske myndigheter og domstolene det på største alvor, sa Ropstad i forbindelse med en dom mot Norge sist november.

TAR DET PÅ ALVOR: Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) har sagt at han vil «legge særlig vekt» på dommer fra EMD i arbeidet med ny barnevernslov. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix