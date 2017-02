Slik ble det "umulige bildet" tatt Du trenger javascript for å se video.

Fra sterke historier til surfing under nordlyset Vi i NRK Nordland var med over hele fylket i 2016. Her finner du mange eksempler.

Distriktsdirektør Grethe Gynnild-Johnsen Foto: NRK Ekspandér faktaboks NRK har hele landet som nedslagsfelt, vi skal lage innhold som er viktig der du bor og vi skal lage innhold fra hele landet og til hele landet. Når Skibladner blir hilset varmt velkommen av mange tusen opplendinger og hedmarkinger langs Mjøsas bredder under NRKs sommerseilas i fjor, vet vi at allmennkringkasteren NRK fyller sin rolle som formidler av felles opplevelser for hele Norge. Da vinner vi også fram i kampen om folks tid og oppmerksomhet på TV, radio, nett og mobil. Kampen om folks tid er vår viktigste utfordring. Det krever at vi leverer høy kvalitet. Norge har et bredt mangfold av frie og selvstendige medier. Jobben er å informere, avdekke og kontrollere. Vi skal beskytte enkeltmennesket mot overgrep. Et annet fundament i allmennkringkasterens oppdrag er å styrke norsk språk og kultur samtidig som vi må være en innholdsprodusent og publisist i verdensklasse – i en stadig heftigere global konkurranse. Vår visjon er å levere i verdensklasse fra norsk virkelighet til alle NRKs plattformer. I årsrapportene for 2016 framlegger NRKs distriktskontorer regnskap for hvordan våre 15 distriktskontorer og nesten 950 medarbeidere, som er tilstede i 48 kommuner landet rundt, har arbeidet for å innfri NRKs oppdrag det siste året. Hvordan har vi brukt lisensen til beste for publikum? Har vi lyktes? Legger vi fortsatt grobunn for at NRK skal være like viktig i framtida som i dag? For å vite om vi løser oppdraget godt nok, måler vi omdømme og bruk. Gjennom vårt årsregnskap er vi åpen om våre prioriteringer, etiske diskusjoner og prioriteringer – og ikke minst hva vi mener vi ikke har lyktes med. NRK har hele landet som nedslagsfelt, vi skal lage innhold som er viktig der du bor og vi skal lage innhold fra hele landet og til hele landet. Når Skibladner blir hilset varmt velkommen av mange tusen opplendinger og hedmarkinger langs Mjøsas bredder under NRKs sommerseilas i fjor, vet vi at allmennkringkasteren NRK fyller sin rolle som formidler av felles opplevelser for hele Norge. Da vinner vi også fram i kampen om folks tid og oppmerksomhet på TV, radio, nett og mobil. Kampen om folks tid er vår viktigste utfordring. Det krever at vi leverer høy kvalitet. Norge har et bredt mangfold av frie og selvstendige medier. Jobben er å informere, avdekke og kontrollere. Vi skal beskytte enkeltmennesket mot overgrep. Et annet fundament i allmennkringkasterens oppdrag er å styrke norsk språk og kultur samtidig som vi må være en innholdsprodusent og publisist i verdensklasse – i en stadig heftigere global konkurranse. Vår visjon er å levere i verdensklasse fra norsk virkelighet til alle NRKs plattformer. I årsrapportene for 2016 framlegger NRKs distriktskontorer regnskap for hvordan våre 15 distriktskontorer og nesten 950 medarbeidere, som er tilstede i 48 kommuner landet rundt, har arbeidet for å innfri NRKs oppdrag det siste året. Hvordan har vi brukt lisensen til beste for publikum? Har vi lyktes? Legger vi fortsatt grobunn for at NRK skal være like viktig i framtida som i dag? For å vite om vi løser oppdraget godt nok, måler vi omdømme og bruk. Gjennom vårt årsregnskap er vi åpen om våre prioriteringer, etiske diskusjoner og prioriteringer – og ikke minst hva vi mener vi ikke har lyktes med.

Sosiale medier, nett, radio og TV fra NRK Nordland flommet over av tekst, lyd, video og bilder fra hele fylket. Etter å ha nådd nye milepæler ga vi et bredere tilbud enn noen gang før, og hadde totalt sett den beste publikumsoppslutningen noensinne.

Bjørnar klikker under fotball-EM Du trenger javascript for å se video.

Hva mer var NRK Nordland med på i 2016?

Suksesser på nett

Babyen Tilde gråt ustanselig, og en mobilvideo viste hvorfor. Denne saken er et bevis på at de nære historiene er viktige for oss. 240.000 mennesker leste om Tilde på nrk.no/nordland.

Foto: Vilde Bratland Erikstad

– Ja, god dagen du. Vi har kommet litt i knipa her. Verdens roligste kaptein ringte nødtelefonen da både båt og besetning sto i fare for å gå ned. På nrk.no/Nordland fikk 235.000 med seg at historien endte bra.

Her er båten i ferd med å synke. Kort tid i forveien har redningsmannskapet hentet opp fem personer. FOTO: 330 / REDIGERING: Benjamin Fredriksen. Du trenger javascript for å se video. Her er båten i ferd med å synke. Kort tid i forveien har redningsmannskapet hentet opp fem personer. FOTO: 330 / REDIGERING: Benjamin Fredriksen.

Konge på sosiale medier!

Her er de mest sette videoene våre i 2016. Du trenger javascript for å se video. Her er de mest sette videoene våre i 2016.

Seere, lesere og følgere på NRK Nordlands sosiale medier bidrar med veldig mye bra stoff. Fra dem får vi videoer, bilder, tekst og gode tips.

I 2016 tok vi ledelsen på sosiale medier i NRKs distriktsdivisjon, både med satsing på videoinnhold og i dialogen med publikum. Nå har vi over 56.000 følgere på Facebook. Og med den farta vi har på økning i følgere, kan vi bli det største mediehuset på sosiale medier i Nord-Norge i løpet av 2017.

På Instagram har vi over 12.000 følgere, og mange benytter seg av emneknaggen #nrknordland for å sende oss sine beste bilder. Det setter vi umåtelig stor pris på!

Laster Instagram-innhold For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Å gå direkte på sosiale medier har åpnet en helt ny verden for å komme nærmere publikum. Når folk har muligheten til å få sine egne spørsmål besvart direkte i en sending, eller få svar fra en journalist i kommentarfeltet akkurat der og da, gir det en helt annen opplevelse av samtidighet, og følelsen av å være involvert.

Mer ungdom i sendingene!

Vilde Skaug tok et oppgjør med kroppshysteri og matpress blant unge. Du trenger javascript for å se video. Vilde Skaug tok et oppgjør med kroppshysteri og matpress blant unge.

Videoen om Vilde har blitt sett over 400.000 ganger.



Vi har fortsatt satsingen på ungdom, både med mange saker om og for ungdom, rekruttering av yngre arbeidstakere i redaksjonen, og kunnskapskonkurransen Klassequizen.



Med Klassequiz reiste vi til alle deler av fylket for å få med tiendeklassinger på quiz. Finalerunden gikk fra NRK i Bodø, og til slutt gikk 10.-klassingene fra Kippermoen av med seieren, og representerte Nordland i landsfinalen på NRK1.

Flere sendinger på nett-TV

Nettsending: Bodø/Glimt 100 år Du trenger javascript for å se video.

Vi var modige, og gikk i gang med større satsinger enn vi har gjort noen gang før, både journalistisk og teknisk, for eksempel:

Mange, store og lange sendinger på nett-TV fra studio inne i redaksjonen.

Flere dedikerte sendinger på nett-TV, med spenn fra lange samferdsels- og sykkelsendinger til da Bodø/Glimt rykket ned.

NRK Nordland har det siste året systematisert opplæringen og fokuset på å gå direkte fra felt.

Direktesatsingen er med på å gi sendingene tydeligere puls, og gjør at vi i enda større grad er til stede i hele fylket. Det er også bra både for NRKs beredskap og for evnen til å vise frem hele fylket.

Spennende tekniske eksperiment

Vi lekte oss ganske mye på TV, nett og sosiale medier i 2016, noe lesere og seere fikk oppleve. Dronefoto, 360-filming og mye annen eksperimentering og bruk av nye verktøy.

Ola Helness er Nordlands representant for NRK Luftfoto. Her er hans beste bilder! Du trenger javascript for å se video. Ola Helness er Nordlands representant for NRK Luftfoto. Her er hans beste bilder!

Med bedre teknisk utstyr og behov for mer effektive arbeidsmetoder jobber journalistene våre stort sett alltid flermedialt.

For noen tiår siden måtte man være tre personer på opptak for å produsere en TV-sak. Utviklingen har vært rivende på dette området.

Nå går mange av journalistene våre helt alene direkte på TV. De opererer sendeutstyr, kamera og er reportere i TV-ruta på en gang. Medarbeidere fra 19 til 64 år omstiller seg og leverer direkte fra alt fra krimsaker til soppsanking.

Samarbeid med andre

Samarbeid både i og utenfor NRK er viktig for oss for å gi et enda bedre tilbud. I 2016 utvekslet vi stoff med og samarbeidet med for eksempel Radio Bø, Rana Blad og Avisa Nordland og hele Amedia i nord, om nyheter, sport, meningsmålinger og Årets Nordlending.



Internt i NRK var medarbeidere fra NRK Nordland med på produksjoner som Saltstraumen minutt for minutt, sommer-TV på Mjøsa og øyhopping ut i naturen.

Vi styrket samarbeidet mellom de nordnorske kontorene i 2016. En NRK-region ble opprettet med kontor i Tromsø, for å sørge for enda mer innhold for publikum i Nord-Norge, og for å arbeide for at Nord-Norge skal bli enda mer synlig i resten av Norge.

Saltstraumen minutt for minutt - på ett minutt Du trenger javascript for å se video.

Radio-, nett- og TV-sending, sosiale medier fra Narvik

I 2016 dro vi til Narvik med et kobbel av medarbeidere for å kringkaste alle sendinger den dagen fra et kjøpesenter i Narvik sentrum.

To programledere, en radioprodusent, TV-teknikere, live-journalist på radio og TV, multimediejournalist og en sosiale medier-journalist dro nordover til den største satsingen vår på ordinære sendinger noensinne.

Sosiale medier- multimediejournalist og radioprogramleder på plass i Narvik. Foto: Tone Kunst

Fra Narvik sendte vi tre timer radio, gikk live med en 45 minutter lang sending på nett-TV og TV, og dekte sendingene på sosiale medier, inkludert live på Facebook. Vi skal mer ut til folk flest, og vise frem NRK Nordland!

NRK Nordland – hvor mange ser, hører og leser?

Nett og mobil

NRK Nordland på nett og mobil Snitt per dag 2015 2016 Sidevisninger 93.308 95.523 Unike brukere på mobil 19.997 23.556 Unike brukere på nett 30.786 29.514

Radio

Radio i 2016 sammenlignet med 2015 hadde en liten nedgang både når det gjaldt daglig dekning og lyttetid i befolkningen.

NRK er fortsatt den store aktøren, men de kommersielle kanalene styrket sin posisjon noe – ligner på forholdet vi så i 2015.

Nedgangen ser vi også på flatenivå i distriktskonterenes morgen- og ettermiddagssending. Tallene er relativt stabile, men begge flatene har litt lavere dekning i 2016 sammenlignet med 2015.

Nyhetssjef for distriktsdivisjonen, Linn Skarstein Foto: NRK Ekspandér faktaboks Nyheter er kjernen i NRKs oppdrag, og det er også kjernen i Distriktsdivisjonens virksomhet. NRK skal være ledende på nyhetsjournalistikk, og den posisjonen sikrer vi gjennom vår unike tilstedeværelse. NRK Nyheter er Norges største innenriksredaksjon, og består av 16 nyhetsredaksjoner landet rundt i tillegg til nyhetsredaksjonene på Marienlyst. I tillegg har distriktskontorene flere større og mindre lokalkontorer knyttet til seg. Totalt finnes det mer enn 50 NRK-kontor landet rundt som leverer lokale, regionale og nasjonale nyheter. Først - med hele bildet er NRKs viktigste strategiske mål på nyhetssiden, og vårt løfte til publikum. Vi skal være først ute med oppdateringer fra viktige hendelser, og rapportere løpende med ny informasjon. Det er et mål at NRKs dekning skal gi publikum økt forståelse og at den skal engasjere. NRK har et særskilt oppdrag når det kommer til å dekke hendelser, sette dagsorden og ha søkelys på viktige forhold i samfunnet både lokalt og nasjonalt. Mobile plattformer har første prioritet i nyhetsoppdateringen i NRK. Redaksjonene jobber kontinuerlig med å videreutvikle posisjonen vår på radio og TV, og disse plattformene er fortsatt svært viktig for publikum. Men medievanene har endret seg kraftig den siste tiden, og NRK endrer seg i takt med disse. Produksjon og publisering av nyheter i NRK skal tilpasses de ulike plattformenes egenart. Nyhetene fra NRK skal leve opp til standarden «i verdensklasse fra norsk virkelighet», både når det gjelder oppdatering og fordypende nyheter. Distriktsdivisjonen stod i 2016 bak mer enn to tredjedeler av innholdet publisert på nett i NRK, og en tredjedel av forsidepubliseringene på nrk.no kom fra distriktskontorene. Et velfungerende nyhetssamarbeid på tvers av divisjoner er avgjørende for at NRK skal lykkes med vårt felles nyhetsoppdrag og vårt merkevareløfte til publikum. I dag skapes noen av de sterkeste relasjonene mellom NRK og publikum lokalt. Distriktsdivisjonens journalister har særlig kunnskap om lokale og regionale forhold, de har kort vei til kildene og hendelsene landet rundt, og de graver frem saker av nasjonal interesse som sentrale redaksjoner ikke har mulighet til å jobbe frem på samme måte. Samtidig har nyhetsredaksjonen på Marienlyst spisskompetanse og kort vei til makta sentralt, og et samarbeid mellom divisjonene kan gi resultater som slår hardt. F eks var First House-avsløringene "Softis med strø" et samarbeid mellom nyhetsredaksjonen i Telemark og politisk redaksjon på Marienlyst. Det fins mange eksempler på godt samarbeid mellom de ulike nyhetsredaksjonene i NRK. For at NRK skal være like viktig for publikum i framtiden som vi er i dag er det avgjørende at distriktskontorene fortsetter å speile norsk virkelighet, og innfrir på nyhetsoppdraget både innen hendelser og fordypende journalistikk. En solid tilstedeværelse i distriktene sikrer NRKs samfunnsoppdrag og nyhetsoppdrag, men først og fremst sikrer det at vi er relevante for NRKs lesere, seere og lyttere over hele landet og at de kjenner seg igjen i den virkeligheten vi presenterer og er satt til å speile. I en fragmentert og omskiftelig medievirkelighet hvor publikum bombarderes med informasjon fra alle kanter er det viktigere enn noen gang før å stå ut med tydelig og troverdig formidling av faktabaserte nyheter, og speile norsk virkelighet der den er og slik den faktisk er.

Anerkjennelser i 2016

Hederlig omtale og diplom til NRK Nordland fra Helgeland og Salten Journalistlag.

Statlige utviklingspenger i Nord-Norge,

Eksempel på NRKs gravende journalistikk

Et klassisk gravearbeid som handler om store penger og favner vidt geografisk. Kommunaldepartementet har delt ut fem milliarder kroner i regionale utviklingsmidler de siste fire årene. Formålet har vært å skape arbeidsplasser og utvikle næring. Men veldig få prosjekt kan vise at disse målene er oppnådd. Resultatet er publisert på både nett, radio og tv, i Dagsrevyen og i NRK Nordland sine sendinger. Utdrag fra juryens begrunnelse

«Philip – press fra alle kanter»

Et eksempel på NRK Nordlands nettsatsing

Saken setter søkelys på viktige tema som kroppspress og jaget etter å passe inn i ungdomsgjengen. Det handler om «generasjon prestasjon». Innholdet i nyhetsmediene oppleves ikke alltid like relevant for unge mennesker. Det er lengre mellom de unge stemmene. Samtidig er det viktig for bransjen å nå det unge publikummet. Utdrag fra juryens begrunnelse

NRK Nordland i inn- og utland

De siste årene har vi forelest for og fortalt andre i media mye om multimedial journalistikk og digitale, strategiske satsinger. I 2016 var vi blant annet i Tyskland, Spania, Bulgaria, Danmark, Irland og Ungarn, i tillegg til forskjellige steder i Norge.

Vi i NRK Nordland er alltid tidlig i gang med nye arbeidsmåter. De siste ti årene har vi derfor vært mye brukt på konferanser og kurs i inn- og utland.

Vi utvikler stadig nye metoder for hvordan en redaksjon kan arbeide med lettere utstyr og mer flerfunksjonelt.

Etikk i NRK

De vanskelige valgene

NRK skal holde en høy etisk standard i arbeidet vårt. Publikum skal vite at NRK jobber i tråd med pressens etiske regler, og intervjuobjekter og andre kilder skal seg trygge på at de blir behandlet redelig i sakene vi lager. Derfor er det også et årlig mål for NRK at vi ikke skal bli felt i Pressens Faglige Utvalg (PFU) for dårlig faktasjekking, manglende imøtegåelse av påstander som blir framsatt eller uklare premisser for medvirkning i sakene. I 2016 hadde vi ingen saker i PFU.

Eventuelle klager har blitt løst ved at grunnlaget for saker blir forklart, eller ved at tilbakemeldinger fra publikum bidrar til at feil og unøyaktigheter blir rettet opp.

NRK Nordland er opptatt av etikk. Etiske dilemmaer diskuteres daglig, og vanskelige avgjørelser bringes opp til den redaksjonelle ledelsen. Dette er godt innarbeidet. Gjør vi, til tross for dette feil, skal vi rette det opp

Etikkredaktør Per Arne Kalbakk Ekspandér faktaboks Etikkarbeidet på Distriktskontorene 2016 var det første fulle året med egen funksjon som etikkredaktør i NRK, og den nye redaktørene har hatt opplæring i redaksjonell etikk ved alle distriktskontorene. Etikkredaktøren har et overordnet ansvar for opplæring i redaksjonell etikk, følger opp arbeidet med klager til Pressens Faglige Utvalg (PFU) i samråd med innklagede redaksjoner og deltar i den offentlige debatten om presseetikk på vegne av NRK der det er naturlig. Redaktøren er tilgjengelig for daglige spørsmål fra redaktører, redaksjonssjefer og journalister om etikkvurderinger i konkrete enkeltsaker som er under arbeid eller publisering. Dette er i tråd med målet om at stillingen skal være en ressurs som kan bidra inn i det daglige redaksjonelle arbeidet rundt i NRK. Opplæring i redaksjonell etikk I løpet av 2016 ble det gjennomført etikkseminarer ved alle distriktskontor, og utvidede redaksjonsbesøk ved mange av dem. Flertallet av seminarene omhandlet generell presseetikk med hovedvekt på faktasjekk og kildekritikk, saklighet og omtanke i framstilling og samtidig imøtegåelse. Våren 2016 gjennomførte vi også en «etikkdugnad» over tre uker, der samtlige distriktskontor skulle gjennomføre tre avdelingsmøter etter et felles opplegg med gjennomgang av konkrete eksempler på saker som har blitt felt i PFU. De som hadde deltatt ga svært positive tilbakemeldinger om opplegget, men det kom også mange innspill fra medarbeidere som av ulike grunner (turnus osv.) ikke hadde fått vært med på møtet, og som ønsket seg flere muligheter til å delta. I 2017 vil vi prøve ut et opplegg der videoer/lenker til aktuelle PFU-saker kan sendes direkte til alle redaksjonelle medarbeidere, så terskelen for å delta kan bli enda lavere. Vår PFU-historikk Pressens Faglige Utvalg behandlet 70 klager mot NRK i løpet av 2016. I to saker ble det avgitt fellende uttalelser mot NRK: NRK Vestfold ble felt for brudd på god presseskikk i arbeidet med flere saker om kritikk mot et privat botilbud for utviklingshemmede, mens NRK Sørlandet fikk kritikk av PFU for manglende presisjon i referering av en enkeltopplysning fra en rettskjennelse. Begge saker ble gjennomgått med den innklagede reaksjonen etter PFU-behandling, med mål om å lære av saken. Dette er fast rutine for alle saker som gjennomgår full behandling i PFU. PFU-statistikken viser for øvrig en klar forbedring fra året før. I 2015 ble NRK innklaget 64 ganger og felt i PFU 10 ganger. Andre tiltak I januar 2016 innførte NRK egne retningslinjer for kreditering og sitering, som skal være tatt i bruk av alle redaksjoner. I september 2016 ble det utarbeidet retningslinjer for endringer og rettelser på nett, som også er innført som mal for alle redaksjoner. Retningslinjene er delt med Presseforbundet og Norsk Redaktørforening, som bifaller initiativene og oppfordrer andre medier til å innføre tilsvarende retningslinjer. Planer for 2017 Samtlige distriktskontor skal avholde etikkseminar også i 2017. I år planlegger vi å dele opplegget i to: En runde med en oppdatert versjon av fjorårets «basis-seminar» for nye medarbeidere og de som ikke fikk det med seg i fjor, i tillegg til at vi lager et nytt opplegg på ca. 90 minutter med mer vekt på gjennomgang av konkrete, aktuelle PFU-saker som kan oppdateres løpende gjennom året. Det vil selvsagt også i år være mulig å be om mer skreddersydde tilbud for redaksjoner som ønsker det. Vi jobber dessuten med å utarbeide retningslinjer/tommelfingerregler for å avsløre såkalte falske nyheter. På grunn av den utstrakte spredningen gjennom både sosiale medier, «alternative» nyhetskilder og tradisjonelle medier er det vanskelig å lage noen sikker og varig liste over kilder man bør holde seg unna, så det viktigste vil være å forsterke bevisstheten om verktøy og teknikker for god kildekritikk. Håndtering av falske nyheter og ekkokammer-offentlighet er en betydelig utfordring for alle redaksjoner i årene fremover.

Vi i NRK Nordland

NRK Nordland er ett av NRKs 13 distriktskontorer og har hovedkontor på kaikanten i sentrum av Bodø. Publikummet vårt kommer i det daglige fra 44 kommuner i hele Nordland, ganske ofte fra resten av landet, og av og til også fra utlandet.

Vi har til sammen 46,5 årsverk, med medarbeidere i Brønnøysund, Mo i Rana, Narvik og Svolvær.

NRK Nordlands budsjett er på 36.961.411 kroner, hvorav cirka 90 prosent er bundet opp i lønnskostnader.

Vi skal kunne rykke ut og være til stede alle dager og døgnet rundt dersom det skjer noe. Nettet er fast bemannet fra klokka 5 til 22 alle hverdager, i tillegg til helg. På alle hverdager sender vi seks timer radio. I tillegg har vi nyhetsbulletiner i radio en gang i timen fra klokka 6 til 16:30 på hverdager og fra klokka 8 lørdag morgen og formiddag. På TV har vi hovedsending fra 18.45 til 19.00, pluss en kortsending 20.55 til 21.00. I tillegg har vi med jevne mellomrom hatt sendinger på nett-TV.

Hva vi ønsker å være

Vi skal være best på hendelsesnyheter i Nordland. Vi skal være først med nyhetene, holde publikum oppdatert på hva som skjer og sette dagsorden både regionalt og nasjonalt. Vi skal tilby grundig og fordypende journalistikk alene eller i samarbeid med de andre.

Nye måter å jobbe på

Vi er klare for å være raskere på, mye mer direkte fra felt, og bruke det redaksjonsnære TV-studioet mye mer på nettet. Vi har et stort publikum, og skal være det regionale førstevalget på alle plattformer også i fremtiden.

NRK Nordland har de siste 15 årene vært et foregangskontor for videojournalistikk og flerfunksjonell jobbing, og skal utvikle dette videre. Vi er godt rustet for utviklingen fremover, og skal møte publikums ønsker og krav.

Vi skal produsere innhold «i verdensklasse fra norsk virkelighet».