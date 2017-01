Altmuligdame Elly Annie Hansen og daglig leder Ted Ivar Paulsen i Radio Bø forbereder dagens formiddagssending. Kanalen med tre ansatte når ut til lyttere i hele Vesterålen, Lødingen i Ofoten, samt deler av Lofoten og Salten. Foto: Ole Marius Rørstad / NRK

DAB eller død Snart blir 200 lokalradiostasjoner alene igjen på FM-nettet. Radio Bø frykter de blir glemt av lytterne, og tyr til bingo og kronerulling for å følge etter de store på DAB.

– Plopp!

En kjapp lyd går ut på eteren. Det hele går så fort at det må gjentas.

– Plopp!

Elly Annie Hansen er selvutnevnt altmuligdame i Radio Bø. Akkurat nå drar hun pekefingeren sin ut av munnen med en kjapp bevegelse for å gjenskape en lyd.

Det er tid for den faste lytterkonkurransen «Gjett lyden», et ganske populært innslag i den to timer lange formiddagssendingen. Hansen passer hele tiden på at hun er nært nok mikrofonen.

Så står det da også tusen kroner på spill.

– Det der klarer ikke du. Du bruker feil hånd, sier hun spøkefullt - fortsatt på lufta - og kikker gjennom vinduet som skiller henne fra programleder Ted Ivar Paulsen.

Meldingen blir etterfulgt av en hjertelig latter fra begge sider av vinduet.

Frykter lytterflukt

– Vi får mye skryt for musikken vår. Det er nok ungdommene som hører mest på den, mens de mer voksne lytter på oss på formiddagen. I tillegg er den ukentlige radiobingoen populær. Men jeg tror lokalt innhold er viktig.

Vi hopper tilbake noen minutter i tid. Ted Ivar Paulsen, også daglig leder i lokalradiostasjonen Radio Bø, gjør unna de siste forberedelsene før formiddagssendingen skal på lufta.

Lokalt innhold og god musikk er suksessformelen til Ted Ivar Paulsen og Radio Bø. – Området vi skal dekke er altfor stort til at vi kan være over alt hele tiden, men vi prøver å dekke hele regionen. Foto: Ole Marius Rørstad / NRK

Studioet ligger i Bø i Vesterålen, og derfra når radarparet hver dag ut til potensielt over 40.000 lyttere i hele Vesterålen, samt deler av Lofoten og Ofoten. Hvor mange som hører på, vet de ikke sikkert. Det er flere år siden de gjennomførte en undersøkelse sist.

Ett av innslagene i dagens sending handler om DAB. Styrelederen skal i studio for å be lytterne støtte dem økonomisk.

I morra slutter nemlig NRK og de andre kommersielle distributørene å sende på det såkalte FM-nettet i Nordland. I løpet av året skjer det samme i resten av landet.

Da blir Radio Bø alene igjen i sin region på dagens teknologiske ordning. Men de vil følge etter.

Slik slukkes FM-nettet Ekspandér faktaboks 11. januar 2017 slås de nasjonale FM-senderne i Nordland av, i februar 2017 slås de av i Møre og Romsdal og i Trøndelagsfylkene, deretter går det slag i slag.

13. desember 2017 slås de siste norske FM-senderne av i Troms og Finnmark.

Dermed har Norge som det første land i verden kun digital distribusjon av radiosignalene.

Fra og med 2017 vil du kunne høre riksdekkende radio enten via et TV-apparat, som nettradio eller via DAB-nettet.

I underkant av 200 lokalradioer har mulighet til å fortsette med å sende på FM fram til 2022.

Les mer: Slik slukkes FM-nettet landsdel for landsdel.

– Hvis folk slutter å spille bingo, glemmer av Radio Bø, så går inntektene ned. Vi skulle helst vært over på DAB før rikskanalene stenger. Det har vi dessverre ikke klart, sier den velkjente radiostemmen.

– Er du redd for å miste lyttere?

– Ja, det er jeg. Vi har fått tilbakemelding fra folk som har kjøpt seg DAB-radio og fått stilt den inn, men ikke finner oss. Vi er jo kun på FM nå.

Jeg håper ikke jeg er styreleder i Radio Bø når den eventuelt blir nedlagt. Da blir jeg jaget fra Bø. Arne Osnes, styreleder Radio Bø

DAB-dilemma

I underkant av 200 andre lokalradioer over hele landet står nå overfor samme dilemma. De får fortsette å sende på FM-nettet i minst fem år til, når de store kommersielle nå forlater.

Likevel har flere av lokalradiostasjonene startet arbeidet med å komme seg over på DAB.

Arne Osnes har vært styreleder i Radio Bø i 15 år, og håper han ikke blir den siste. Foto: Ole Marius Rørstad / NRK

– De fleste lytterne vil etter hvert gå over på DAB-nettet og kanskje ikke finne tilbake til FM. Da risikerer vi å sitte der alene og sende ut lyd, resonnerer Arne Osnes - styreleder i Radio Bø siden 2002.

Denne dagen har han fremført det samme budskapet på lufta for lytterne. At de skal over på DAB i løpet av våren. At det koster dem 4,5 millioner kroner i første omgang. Sendere skal kjøpes inn, innstalleres og driftes.

– Det er egentlig snakk om leve eller ikke leve. Lytterne er inntektskilden vår og uten dem, har vi ikke penger. Det er et rimelig enkelt regnestykke.

– Hvor vanskelig var det å bestemme seg for at dere skal over på DAB?

– Det var vanskelig. Vi har hatt en løpende diskusjon i styret i to år og brukt mange regneark. Vi kom frem til at vi enten må investere i DAB eller basere oss på en redusert radiodrift og kanskje nedleggelse av Radio Bø. Og jeg håper ikke jeg er styreleder når den eventuelt blir nedlagt. Da blir jeg jaget fra Bø, smiler Osnes.

Kronerulling og bingo

Målet er å dekke et like stort område på DAB som det de gjør på FM i dag i løpet av 2019.

I fjor fikk de 600.000 kroner i statlig støtte til DAB-overgangen. Totalt 32 lokal- og nisjestasjoner fikk penger til dette i fjor, viser tall fra Medietilsynet. Tildelingen for 2017 er ennå ikke klar.

Styrelederen legger ikke skjul på at han egentlig hadde håpet på mer penger og føler seg glemt av politikerne.

– Jeg synes regjeringen og stortingspolitikerne i liten grad har diskutert utfordringene for de små lokalradioene når de store forlater FM-nettet. For det første bør de tilføre mer penger til støtteordningen. For det andre bør vi, som dekker et stort område med spredt bosetting, få mer enn de som har lyttere i tettbygde områder. Det koster mer for oss for hver lytter vi skal bygge ut for.

Derfor er også planen at den populære radiobingoen skal bidra i DAB-regnestykket. Den koster penger å delta på, og er inntektskilde nummer én for stasjonen med tre ansatte.

Onsdag blir Ted Ivar Paulsen alene igjen på FM-nettet i regionen når de store, kommersielle kanalene slutter å sende der og går over til DAB. Han føler de ikke har noe annet valg enn å følge etter, selv om det er kostbart for dem. Foto: Ole Marius Rørstad / NRK

– I tillegg håper vi på milde gaver. Både fra fylkeskommunen, fra lytterne, samt store og små bedrifter. Jeg tror mange vil synes det er dumt dersom lokalradioen blir borte.

Arne Osnes er engasjert når han snakker, men uten de store faktene. Han legger ikke skjul på at han ikke er den største tilhengeren av DAB-overgangen.

Les også: Alt du trenger å vite om radioovergangen

– Jeg synes vi har et utmerket tilbud på FM i dag.

– Men ett av hovedargumentene er jo at det er dyrt å vedlikeholde og distribuere både på DAB og FM fremover. Har du forståelse for det?

– Ja, dersom det var nødvendig å etablere et nytt nett i dag.

– Men det er det ikke?

– Ikke i lokalradioverdenen i alle fall.

– Kan få en halv million flere lyttere

Svein Larsen er heller ingen tilhenger av DAB-overgangen, men mener lokalradiostasjonene nå har fått en kjempemulighet.

– De store nasjonale kanalene kommer til å miste lyttere både i år og fremover. Spørsmålet er hvor mange og hvor lenge.

Svein Larsen er styreleder i Norsk Lokalradioforbund og mener de små har fått en kjempemulighet. Foto: Ola Åsmul, Radio Metro

Han er styreleder i Norsk Lokalradioforbund, og representerer altså de i underkant 200 stasjonene som fortsetter på FM-nettet frem til 2022. De har i dag en markedsandel på seks prosent.

– Dersom lokalradioene utnytter denne muligheten og leverer et bra produkt, tror vi markedsandelen kan øke kraftig og faktisk doble seg. Det vil si 500.000 flere lyttere.

– Likevel mener du overgangen er problematisk. Hvorfor det?

– Fordi jeg mener tiden har løpt ifra DAB. Det er internett som er fremtidens digitale distribusjonsplattform for radio.

– Men har du forståelse for at det er dyrt å distribuere dobbelt fremover?

– På en måte har jeg det, og det er jo NRKs hovedargument. At de ikke vil betale 125 millioner kroner ekstra i året for samtidig å være på FM-nettet. Men jeg mener de burde tatt seg råd til akkurat det.

– Frykter du lokalradioer vil dø ut?

– Det er vanskelig å svare ja eller nei på. Hvis omleggingen blir en suksess, er det dumt for lokalradioene å være igjen på FM. Går det dårlig, er det ikke så dumt å være der, svarer Larsen.

– Flere lokalradioer tar nå skrittet over og økonomisk er det bygd ut statlige støtteordninger, som Stortinget har vedtatt, slik at flest mulig skal klare det. Jeg håper den støtteordningen både fortsetter og blir utvidet.

Åpner for mer pengestøtte

At akkurat dét skjer er slett ikke utenkelig, sier Svein Harberg fra Høyre. Han er leder for Familie- og kulturkomitéen på Stortinget og har forståelse for at overgangen til DAB kan bli en økonomisk utfordring.

Svein Harberg (H) leder Familie- og kulturkomiteen på Stortinget og er tidligere nærradioredaktør. Foto: NRK

– Jeg har selv vært nærradioredaktør tidligere, så jeg vet at det er krevende å henge med når teknikken endrer seg. Dette er et spleiselag der både staten, brukerne og aktørene må bidra.

– Har dere glemt av lokalradioene, slik styrelederen i Radio Bø hevder?

– Nei, det har vi definitivt ikke. Nærradioens posisjon er blitt mye diskutert i forbindelse med overgangen og derfor har vi også i budsjettet økt den summen de kan søke på.

– Men han mener potten bør økes ytterliggere. Er det aktuelt?

– Dersom det er behov for det, kan det bli aktuelt å justere. Enten i revidert budsjett eller i neste års statsbudsjett. Vi skjønner veldig godt at det kan være krevende for en del mindre radiostasjoner å bli med på det digitale skiftet og kommer til å følge nøye med på situasjonen, forsikrer Harberg.

Han tror det fortsatt vil være mulig å overleve som lokalradiostasjon, så lenge tilbudet til lytterne er godt. Og er opptatt av at de som ønsker det, skal få muligheten.

– Vi følger situasjonen veldig nøye. Det er rom for at flere kan komme over på DAB-nettet. Men de må finne ut om de har økonomi til det, også gjennom dialog med lytterne sine.

Snart alene på FM-nettet

Fra det lille studioet til daglig leder og programleder Ted Ivar Paulsen kan han enkelt se inn til altmuligdamen Elly Annie Hansen, som er omgitt av nisser og julepynt.

Det går mot slutten av formiddagssendingen til Radio Bø. Lytterne har fått høre at det har vært en knallstart på sesongen for hvalsafari på Andenes og at snøkanonene går for fullt i alpinbakken på Sortland. Blant annet.

Elly Annie Hansen bidrar både før og under sendingene, og har vært med i Radio Bø siden 1986. Hun er egentlig frivillig, men er nå inne i et vikariat. Foto: Ole Marius Rørstad / NRK

Dialog med lytterne har det også vært, men ingen av dem som prøvde lykken klarte å gjette lyden Elly illustrerte underveis. Dermed blir tusenlappen stående minst én dag til.

– Jeg tror det ble en bra sending, oppsummerer Paulsen, som er forberedt på en travel periode fremover.

– Det blir mye jobb med DAB-omleggingen. Det koster enormt mye for oss og er vel den største utfordringen vi har hatt siden oppstarten - både økonomisk og arbeidsmessig.

Sammen med de andre ansatte har han vært på stands, snakket med folk og bedt dem bidra økonomisk. Snart er han alene igjen på FM-nettet i regionen, men gleder seg også til å snakke på DAB-nettet om noen måneder.

– Jeg skjønner at NRK og de andre riksdekkende kanalene går over på DAB. For oss er det ikke de store fordelene, men vi føler vi må være der de store er. Forhåpentligvis er vi på plass for noen av lytterne i vår.

– Tror du det blir bra?

Ted Ivar Paulsen har nettopp snakket på lufta i to timer, men trenger nå en liten tenkepause for å finne ordene. Så setter han opp et smil.

– Ja, til slutt blir det bra.