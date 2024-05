Nilsen vil fortsette i stillingen frem til ny leder for Widerøe er på plass.

Det melder Norwegian i en pressemelding.

– Det kjennes riktig ut for meg å gi stafettpinnen videre til en ny ansvarlig leder for virksomheten. En stor takk til alle jeg har blitt kjent med og fått jobbe sammen med i alle disse årene, sier Nilsen.

Nilsen sier videre at Widerøe er et fantastisk selskap, og det har vært et privilegium å få muligheten til å lede og jobbe med så mange flinke folk.

Nå er det imidlertid behov for nye krefter og nye syn på hva selskapet trenger fremover, mener toppsjefen.

– Som leder er det viktig å finne et riktig tidspunkt for når det er naturlig å gi stafettpinnen videre. Jeg har vært ni år i Widerøe og det har vært en fantastisk reise med fantastisk flinke folk, sier Nilsen til NRK.

– Hvorfor gir deg i jobben akkurat nå?

– Fordi timingen er veldig riktig. Den er riktig for meg personlig, men den er også riktig for Widerøe. Det vil gi en ny leder en mulighet til å få en stabil innkjøring før neste utfordring kommer i denne bransjen, svarer han.

– Skulle gjerne hatt han med videre

Konsernsjef i Norwegian, Geir Karlsen, takker Nilsen for arbeidet han har gjort i Widerøe.

– Han har sammen med sine medarbeidere bygd opp et solid selskap som har fremtiden foran seg. Stein er både en dyktig og kunnskapsrik leder, men han er også en kulturbygger mange i luftfarten kan lære av. Jeg skulle svært gjerne hatt Stein med videre, men respekterer selvsagt avgjørelsen, sier Geir Karlsen.

Stein Nilsen sammen med administrerende direktør i Norwergian, Geir Karlsen. Foto: Helge Lyngmoe / Helge Lyngmoe

Det var i juli fjor at Widerøe ble kjøpt opp av Norwegian for 1,1 milliarder korner. I Nilsens tid som Widerøe-sjef har selskapet vokst fra 1450 ansatte til 3500 ansatte.

– Har avgangen noe med Norwegian-oppkjøpet å gjøre?

– Både ja og nei. Nå er Widerøe inne i en veldig god situasjon. Vi har en mer stabil situasjon, driften går godt og vi har startet et nytt anbud. Men det er klart at det at vi nå har en avklart eiersituasjon gjør at det passer bra nå å bytte administrerende direktør i Widerøe.

Usikre fremtidsplaner

Bodøværingen forteller at han ikke foreløpig har noen plan for hva han skal gjøre videre.

– Jeg har faktisk ikke lagt noen plan. For meg er det vemodig å forlate Widerøe. Det er litt tungt. Så jeg må få gjort meg ferdig og ta imot en ny leder på en god måte. Og så skal jeg sette meg ned å finne ut av hva jeg skal gjøre videre. Det er alltid slik i livet at når en dør lukkes, så åpnes en annen.