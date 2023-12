Norwegian får kjøpe Widerøe: – Kunne ikke fått en bedre eier

Konkurransetilsynet gikk ut med vurderingen sin torsdag ettermiddag.

– Det har vært nødvendig å gjøre en grundig vurdering av oppkjøpet, sier konkurransedirektør Tina Søreide.

Konkurransedirektør Tina Søreide. Foto: Benjamin Innbjor Bargard /

Tilsynet har «hentet inn og gått gjennom omfattende dokumentasjon fra partene og andre aktører i markedet».

Tilsynet har nå konkludert med at oppkjøpet ikke i betydelig grad vil hindre konkurranse i den norske luftfartsnæringen.

Dermed får Widerøe en ny «trygg og god industriell» eier, sier flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs og konkluderer:

– De kunne ikke fått en bedre eier enn Norwegian,

1,1 milliarder

Det var i juli at flyselskapet Norwegian kunngjorde at de kjøper Widerøe for 1,1 milliarder kroner.

I midten av september konkluderte Konkurransetilsynet med at de trengte mer tid for å analysere effektene av oppkjøpet.

Norwegian kjøper Widerøe for 1,1 milliard kroner. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Flyselskapene ble 17. november varslet om at tilsynet kunne stanse oppkjøpet.

I starten av desember sa tilsynet først «nei». De konkluderte da med at konkurransen i markedet for luftfart kunne bli betydelig svekket som følge av oppkjøpet.

Torsdag snudde tilsynet.

Sten Nilsen er administrerende direktør i Widerøe. Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

– Det er den beste julgaven jeg kunne fått, sier Widerøe-sjef Sten Nilsen til NRK. Han understreker at flybransjen er en krevende bransje.

Turbulente år

For flere av flyselskapene tok det flere år før de klarte å hente seg inn igjen etter pandemien.

Widerøe og Norwegian er blant selskapene som har slitt. Sistnevnte klarte å snu trenden, etter en dramatisk snuoperasjon.

I år leverte selskapet sitt nest beste kvartalsresultatet i selskapets historie.

Flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs. Foto: Marit Sirum-Eikre / NRK

– Norwegian har vært i trøbbel, men har klart å snu selskapet. De er nå et meget solid selskap, mener Elnæs.

Widerøe ga med tiden uttrykk for at de ville bli kjøpt opp, fremfor å være en konkurrent i stamrutenettet.

Konsernsjef i Widerøe, Stein Nilsen, var også tydelig på at selskapet ønsket å bli kjøpt opp av Norwegian.

– Med erfaringene til Norwegian, kan også Widerøe bli et lønnsomt selskap og kunne fortsette å gi gode forbindelser til og i distriktene, mener han.

Skal bestå som eget selskap

Oppkjøpet vil ifølge Norwegian gi kundene et bedre rutetilbud på fastrutenettet, flere valgmuligheter og bidra til å sikre norske arbeidsplasser.

Widerøe skal bestå som eget flyselskap, med egen merkevare, organisasjon og med hovedkontor i Bodø.

– Jeg tenker at dette er en god julegave til alle oss som flyr mye og særlig vi som bruker flyene i distriktene. Så jeg er veldig glad for at konkurransetilsynet har snudd og nå sier jeg ja til oppkjøpet.

Det sier fylkesråd for samferdsel i Nordland, Marianne Dobak Kvensjø.

Oppkjøpet bedre konkurranse og billigere priser for dem som skal ut å fly, konkluderer hun.

– Og det er vi også helt avhengige av her i Nordland.