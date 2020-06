Widerøe: – Nå blir det gunstig å være flypassasjer

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

NRK erfarer i dag at regjeringen vil åpne for at SAS, Norwegian og Widerøe igjen skal kunne få fly med fulle fly.

Det er svært gode nyheter for passasjerer som skal på norgesferie, sier Silje Brandvoll i Widerøe til NRK.

Silje Brandvoll er direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Widerøe. Foto: Widerøe

– Dersom dette stemmer kommer vi til å doble kapasiteten over natta og vi har veldig kort tid på selge disse flysetene på. Det kommer til å bli en god del rimeligere flybilletter fremover for dem som ønsker norgesferie.

Hun sier de vil gå i gang med en kampanje straks kravet om ledig midtsete droppes.

– Passasjerene vil merke dette med en gang. Det kommer til å være gode dealer der ute.

Pris: Opp mot 30.000

Det er det derimot ikke akkurat nå, viser et søk NRK har gjort på en valgt uke i juni. Prisen gjelder for to voksne og to barn.

Ordfører Remi Solberg i Vestvågøy i Lofoten. Foto: Ole Marius Rørstad

Laveste tilgjengelig pris for to voksne og to barn fra Oslo til Bodø 17.-23. juni er 26.686 kroner.

For en tur til Svolvær må samme famile ut med opp mot 35.000 kroner.

– En horribel pris. Det er det nærmeste vi kommer ran på høylys dag, sukker Vestvågøy-ordfører Remi Solberg (Ap) overfor NRK.

Til sammenligning kommer familien seg til København i samme periode for 10.250 kroner. Oslo-Bergen koster et par tusenlapper mer.

– Det gir oss en enorm avstandsulempe. Jeg tror det blir langt færre gjester og besøkende i år med disse prisene, bemerker Solberg, som håper munnbind kan erstatte tomme midtseter.

Eksempelet viser et søk på flybilletter fra Oslo til Svolvær i juni. Foto: Montasje/ Skjermdump / Håkon Mosvold Larsen/NTB Scanpix / NRK

– Blir mange bobiler

Flyanalytiker Frode Steen, som er professor i samfunnsøkonomi ved Norges Handelshøgskole, reagerer også på priseksempelet fra NRK.

– For å si det sånn; E6 blir nok veldig full av biler i sommer.

– Mange snakker om norgesferie nordpå i år, men du betaler ikke nær 30.000 for å reise til Bodø, legger han til.

Steen forklarer at prisene henger sammen med at flyselskapene tilbyr veldig lav kapasitet nå, og tar seg godt betalt for å fylle.

– Inntil vi kommer tilbake til noe som ligner normalsituasjon, må vi forvente høye priser, forklarer han.

Lavere kapasitet

Pressesjef John Eckhoff i SAS understreker at tilbud og etterspørsel styrer flybillettprisene.

Pressesjef John Eckhoff i SAS sier tilbud og etterspørsel styrer prisene. Foto: SAS

Siden 28. april har Norge som eneste land hatt krav om at flyselskapene flyr med tomme midtseter.

For SAS og Norwegian har det betydd at de mister en tredjedel av kapasiteten.

For Widerøe, som ikke har midtseter, har konsekvensen vært at de har måttet fly med kun halv kapasitet.

– Vi ønsker å være konkurransedyktige på pris. Med tomme midtseter betyr det at kapasiteten er begrenset, og prisene har dessverre økt på grunn av det.

– Men nesten 30.000 for en familie som vil nordover. Er det godt nok?

– Men med den ekstraordinære situasjonen vi har nå, der hele luftfarten er rammet av en global pandemi, har det vært helt spesielt i disse månedene. Så håper vi på en mer normal drift så fort som mulig.

Tror på bedring

I likhet med Brandvoll i Widerøe, tror Eckhoff på bedre tider for dem som vil sikre seg billige flybilletter.

Årsaken er nyheten om at regjeringen igjen vil tillate bruk av midtseter.

– Hvis dette viser seg å stemme, av svært stor betydning for luftfarten i Norge, påpeker Eckhoff i SAS.

– Vil det få ned prisene på kort sikt?

– Prisene styres av markedet. Her vil tilbudet kjapt økes med 30 prosent, og rent teoretisk vil det føre til lavere flypriser. Men det avhenger av hvordan markedet reagerer.