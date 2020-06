NRK erfarer: Nå får flyselskapene igjen fly med fulle fly

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Dermed harmoniserer Norge sitt regelverk med EUs luftfartssikkerhetsbyrå EASA sitt. De har tidligere kommet med en anbefalingen som ikke anbefaler blokkering av midtsetene.

Siden 28. april har Norge som eneste land hatt krav om at flyselskapene flyr med tomme midtseter.

For SAS og Norwegian har det betydd at de mister en tredjedel av kapasiteten. For Widerøe, som ikke har midtseter, har konsekvensen vært at de har måttet fly med kun halv kapasitet.

– Normalt selger vi billetter flere måneder før folk skal reise. Nå vil det kanskje være flere avganger med 50 prosent ledig kapasitet allerede i morgen. Det er veldig mange seter som skal selges på kort tid, og det vil komme norske turister tilgode, sier kommunikasjonsdirektør Silje Brandvoll i Widerøe.

Krav om munnbind

Samtidig som kravet om tomt midtsete droppes, kommer det et krav om munnbind for alle passasjerer. Dette er også i tråd med anbefalingene fra EASA.

Etter det NRK forstår vil samferdselsminister Knut Arild Hareide komme med den oppdaterte smittevernveilederen i dag.

Det særnorske kravet har irritert flyselskapene. Widerøe har sett seg nødt til å droppe ruter i sommer på grunn av praksisen. De tror nyheten er godt nytt også for reiselivet.

– Det løser ikke ting over natta, men det løser en rekke utfordringer som reiselivet har. Det vil også gjøre oss bedre i stand til å møte etterspørselen etterhvert som den kommer, sier Silje Brandvoll i Widerøe.

NHO: – Et viktig steg

Regiondirektør Daniel Bjarmann-Simonsen i NHO Nordland mener endringen i smittevernreglene er blant de viktigste tiltakene for å holde hjulene i gang og få folk tilbake i jobb i nord.

– Harmonisering av smittevernreglene med EU er kanskje det billigste stimuleringstiltaket vi har. Når flyene kan fylles vil hoteller, rorbuer, restauranter også kunne fylles. Det betyr at flere kommer tilbake i jobb og at vi igjen kan skape verdier til fellesskapet, sier Bjarmann-Simonsen.

Økt setekapasitet vil gi flere passasjerer, økt lønnsomhet og flere avganger for flyselskapene. Det er likevel bare ett nytt steg i gjenåpningen. Grensene mot Europa er neste, mener regiondirektøren.

– Dette er et viktig steg i gjenåpningen av landet, og vi håper det vil gi et bedre flytilbud og rimeligere billetter. Det er likevel langt igjen til normalen, og dette er kun ett av flere steg i gjenåpningen.

– Kjempestor betydning

Stortingsrepresentant Jonny Finstad (H) fra Lofoten mener det er svært viktig at kravet om tomt midtsete blir fjernet.

– Det er viktig at flyene får økt kapasitet. Det er viktig for reiseliv, næringsliv og for økonomien til flyselskapene. Dette vil ha kjempestor betydning, sier Finstad til NRK.

Finstad har signalisert et ønske og gitt en klar anbefaling til Samferdselsdepartementet om et harmonisert regelverk med resten av Europa. Han vil imidlertid ikke bekrefte at det er det som nå skjer.

At flyselskapene skulle gå inn i sommeren med begrenset kapasitet, ville gitt store konsekvenser, mener han.

– Nå skal vi feriere i vårt eget hjemland. Dersom prisene forblir like høye som nå og kapasiteten så dårlig, så vil det ramme reiselivsnæringen helt konkret.

– Dette er også viktig for å få flybransjen på fote igjen, etter at de har ligget nede med brukket rygg.