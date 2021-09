– Det er svært sjeldent vi har opplevd noe sånt, sier kommunikasjonssjef Catharina Solli i Widerøe til NRK.

For tirsdag måtte Widerøe-flyet på vei fra Bodø til Svolvær finne en alternativ flyplass.

Årsaken var at flyet var forsinket og beskjeden fra flytårnet var at flyplassen ikke ville holde åpent etter åpningstid, skriver Lofotposten.

Forsinket fra Bergen

Det hele startet da et Widerøe-fly fra Bergen var forsinket inn til Bodø. Og som vanlig oppsto det da en følgefeil.

Flyet som sto på bakken i Bodø og som skulle til Svolvær måtte vente på passasjerene fra Bergen som skulle videre til Lofoten.

Dermed var det knapt med tid igjen til rekke åpningstiden, som er 22.30 ved Svolvær lufthavn.

– Flyet tok av og operasjonssenteret vårt tok kontakt med lufthavnen i Svolvær, da vi så vi ville bli 15–20 minutter forsinket, for å høre om muligheten for utvidet åpningstid. Det fikk vi dessverre nei til, sier kommunikasjonssjef Solli til NRK.

Måtte lande i Leknes

Widerøe-flyet kunne kanskje ha rukket å lande i Svolvær, men da hadde de ikke rukket å fly tilbake igjen til Bodø som planlagt før flyplassen ble stengt.

– Da hadde vi blitt stående med flyet et helt annet sted enn det skulle, og det ville skapt problemer igjen neste dag, sier Solli.

Løsningen for Widerøe ble da å lande i Leknes i stedet for, slik at passasjerene i det minste kom seg til Lofoten. Alternativet ville vært å returnere til Bodø.

Solli forteller at hennes kollegaer om bord i flyet reagerte på at de ikke fikk muligheten til å lande.

– Det sjeldent vi får et nei når forsinkelsen er så kort som i dette tilfellet, vi var 15–20 minutter forsinket.

– Beklager til de som ble rammet

Lufthavnsjef Bjørn Opsahl i Svolvær beklager hendelsen overfor de som ble rammet.

Men han kan ikke gå i detalj om hva som var årsaken til at Widerøe fikk avslag på utvidet åpningstid.

– Jeg kan ikke si så veldig mye, her er det noen personlige grunner som ligger bak, sier han til NRK.

– Men hvis vedkommende ikke er i stand til å håndtere fly, så skal han heller ikke sitte i posisjon og avvikle landinger og avganger.

Opsahl forteller at det over tid har vært frustrasjon over manglende varsling om forsinkelser på sisteflyet inn til Svolvær.

– Denne avgangen rammer personellet fordi det er et kort tidsvindu. Andre forsinkelser skjer ikke på slutten av dagen, så det betyr ikke så mye.

Han vil imidlertid ikke koble den frustrasjonen til denne konkrete saken.

– Disse tingene har i utgangspunktet ikke noe med hverandre å gjøre.