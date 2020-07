De er godt vant til at det dukker opp dyr inne på flyplassområdet, men tre fullvoksne elger er ikke hverdagskost for Avinors ansatte på Leknes lufthavn.

Mandag måtte nemlig Widerøe holde igjen sitt morgenfly til Bodø etter at tre fullvoksne elger ble oppdaget på innsiden av gjerdet.

– Det er et mysterium hvordan de kom seg inn. Det er ingen hull i gjerdet som er to meter høyt og går rundt hele flyplassen. De må ha hoppet, tror AFIS-fullmektig Richard Mathisen i flytårnet på Leknes.

Han spekulerer i om kanskje «dame-elgen» har hoppet først, og at de to oksene kan ha vært i brunst og dermed så seg nødt til å hoppe etter.

LES OGSÅ: Dette må du gjøre når elgen angriper

NÆR RULLEBANEN: To elgokser og en elgku forvillet seg mandag morgen innenfor flyplassgjerdet på Leknes lufthavn i Lofoten. Elgene gjorde at flyet til Bodø ble holdt igjen.

Måtte lose elgene ut porten

Ifølge Mathisen spankulerte elgene aldri ut på selve rullebanen, men ble oppdaget 100 meter vest for rullebanen. Ettersom hele området er inngjerdet, måtte Mathisen og hans kollegaer lose de spretne elgene ut ved terminalbygget.

– Vi fikk presset dem inn i et hjørne, og fikk dem ut uten at de ble for stresset. Vi sørget for at avstanden mellom elgene og flyet ble forsvarlig nok til at flyet kunne ta av.

– Det gikk rolig for seg, forklarer Mathisen.

Første gang

For Mathisen er det første gang han opplever at skogens konge skaper trøbbel for flytrafikken.

AFIS-fullmektig Richard Mathisen har aldri tidligere opplevd elg på flyplassområdet. Foto: privat

– Det vanligste er harepus, rever, katter og fugler, men vi har ikke sett elg inne på flyplassen på Leknes tidligere. Det er uvanlig.

Mathisen viser til et tilfelle i Narvik i sin tid der et fly måtte avbryte innflyvning etter at en elgkalv kom inn på området.

Det som skaper mest hodebry for Avinor er hvordan elgene kom seg over gjerdene på to meter.

– Elgen må være spenstig den, konstaterer Mathisen.

Elgekspert: – God til å hoppe

LUFTENS BARONER: En fullvoksen elg blir normalt opp mot tre meter høy. Hvordan de kom seg over to meter høye gjerder er et mysterium for de ansatte ved flyplassen i Leknes i Lofoten. Foto: Avinor

Elgekspert og seniorforsker Christer Moe Rolandsen ved Norsk institutt for naturforskning blir ikke veldig overrasket når han hører om elgene som hoppet over gjerdet på flyplassen på Leknes.

– Elg er spretne og spenstige dyr, sier seniorforsker Christer Moe Rolandsen ved Norsk institutt for naturforskning. Foto: Norsk institutt for naturforskning

– Det er ingen som testet hvor høyt en elg kan hoppe. Men det er en grunn til at viltgjerder i Norge har et høydekrav på 2,5 meter effektiv høyde – det vil si der elgen tar sats og til toppen av gjerdet.

Rolandsen anbefaler Avinor å følge samme standard som Statens vegvesen om gjerdehøyde på 2,5 meter.

Selv har han aldri sett en elg hoppe så høyt som to meter. For at de skal gjøre det må de være motiverte, sier forskeren.

Forskeren tviler på at brunst er årsaken til at de to elgoksene og elgkua hoppet over gjerdet. Normalt kommer ikke elgen i brunst før tidlig om høsten.

– Man kan lure på hvorfor dette har vært en god ide. Det bugnet vel ikke av mat inne på flyplassområdet heller, sier Rolandsen.

En årsak kan være at det har blitt mer elg i området.

– Det har blitt mer elg i Nord-Norge de siste 10-20 årene. Det betyr at de oftere forviller seg inn på nye områder. Før eller siden er det noen som hopper over gjerder, sier Rolandsen.