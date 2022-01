Om kort tid skrives det idrettshistorie i Norge.

Verdens første VM i snøsport for parautøvere arrangeres på Lillehammer fra 13–23. januar 2022 (utsatt fra 2021).

En av dem som er blitt tatt ut til VM i sporten sitski langrenn, er Isabell Valen (27) fra Bodø.

– Det betyr jo egentlig alt. Det er dette jeg jobber for å få til.

Valen er født med Cerebral parese.

Da hun var tre år ble hun lam på høyresiden etter en hjernebetennelse. For å unngå å havne i rullestol måtte hun trene. Ofte. Av og til opptil 12 timer om dagen.

– Jeg har treningen som en arbeidsdag for meg. Så har jeg fri i helgene.

Nå har treningen gitt resultater.

– Det jeg driver med av trening er også for å opprettholde kroppen min siden jeg har en funksjonsnedsettelse.

Det store målet er å komme til Paralympics om fire år.

– Det som er viktig er jo veien dit også, at jeg utvikler meg som et fint menneske og tar de tingene som kommer på veien.

Pappa Harald Valen er med som trener og ledsager når datteren skal til VM. Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

45 nasjoner

Arrangementet samler for første gang eliten i både alpint, langrenn, snowboard og skiskyting til et felles VM for parautøvere.

Sted: Lillehammer og Hafjell.

Norge stiller med 16 utøvere. Mesterskapet, med utøvere fra 45 nasjoner, blir det største i sitt slag her i Norge siden Paralympics på Lillehammer i 1994.

Kongelig premieutdeling

Kronprins Haakon og prinsesse Märtha Louise skal til Lillehammer torsdag 13. januar.

De skal følge langrennsøvelsene på Birkebeineren skistadion, møte frivillige og dele ut premier.

Først på dagen skal de følge utfor i Hafjell, hvor de også skal dele ut premier i alle klasser for kvinner og menn.

Isabell Valen skal blant annet konkurrere i sitski mot Birgit Skarstein som tok sin første verdenscupseier i Finland i 2018.

Isabel Valen trener for VM i Bodømarka, og satse som langrennspigger. Du trenger javascript for å se video. Isabel Valen trener for VM i Bodømarka, og satse som langrennspigger.

NRK sender fra arrangementet

Til tross for skjerpede koronatiltak, skal toppidrettsarrangementet gjennomføres som planlagt.

– Et av målene med VM er å legge til rette for enestående prestasjoner i verdensklasse. Det skal vi fortsatt få til selv under et strengt smittevernregime, sier prosjektleder for mesterskapet Ola Keul i en pressemelding til Skiforbundet.

NRK skal produserte nærmere 90 timer fra mesterskapet. Og kommer også til å sende live på radio.

I tillegg skal mesterskapet sendes til et internasjonalt publikum.

Siste forberedelser

Valen, som representerer Innestranda IL, ligger nå i hardtrening før VM.

– Jeg er blitt kjørt ganske hardt, men rett før VM nå letter vi litt opp for at jeg skal bli klar.

– Hva er dine største utfordringer?

– De største utfordringene er de du ikke ser, jeg blir fort sliten og utmatta. Jeg har mye fatigue.

– Hva er forskjellen på topputøvere i paraidrett og annen idrett?

– Jeg tenker at jeg legger like mye i det som Therese Johaug eller Klæbo, og de gjør det jo veldig bra. Men det blir en forskjell. De får mer anerkjennelse for det de gjør enn det vi i paraidretten får.