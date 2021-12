Prinsessen ankom Bodø hovedflystasjon litt før klokka 09.00 lørdag morgen, i et av Luftforsvarets elektroniske krigføringsfly.

Der fikk hun en brif i hvor flyturen med F-16 skulle gå.

Ruta går nordover over Evenes, over «Norges nasjonalfjell» Stetind – mot Bardufoss, ned mot Lofoten og tilbake i havområdene rundt Bodø.

Prinsessen har selvsagt vært innom Forsvarets medisinske institutt for en medisinsk test før flyturen.

Her blir prinsessen en av de siste som får fly F-16 i Norge.

Med dagens flytur er prinsessen også en av de siste som flyr med F-16 i Norge.

Jagerflyene er i ferd med å fases ut, og dette var dermed av de siste mulighetene til å gjennomføre flyvningen med akkurat denne flytypen.

Skal bli øverstkommanderende

Når prinsesse Ingrid Alexandra en dag blir Norges dronning, blir hun også øverstkommanderende i Forsvaret.

For tre uker siden besøkte prinsessen Jegertroppen i Forsvarets spesialkommando på Rena. Besøket var Forsvarets konfirmasjonsgave til prinsesse Ingrid Alexandra i 2019.

BESØKTE JEGERTROPPEN: Prinsesse Ingrid Alexandra besøkte i november Rena leir og Forsvarets spesialkommando. Foto: Annika Byrde / NTB

Under besøket hos Spesialkommandoen kledde den 17 år gamle prinsessen seg i militæruniform og kastet seg ut i fritt fall fra et hoppetårn, der soldatene trener på fallskjermhopp.

Prinsesse Ingrid Alexandra fyller 18 år 21. januar. Om hun velger Forsvaret etter videregående skole, slik far og bestefar gjorde, er ikke avgjort ennå, ifølge kongehuset.

HOPPET I DET: Prinsessen kastet seg ut fra hoppetårnet da hun besøkte Rena leir. Foto: Annika Byrde / NTB

Følger i pappas F-16-spor

Med dagens luftige tur i F-16-flyet, gjør prinsessen som sin far kronprins Haakon gjorde da han fylte 18 år for 30 år siden.

10.000 meter over havoverflaten, i 1.000 kilometer i timen, var den unge kronprinsen annenpilot i 332-skvadronens F-16 Falcon.

«En kronprins på vingene. En kongelig flukt gjennom lydmuren,» sa reporteren den gangen.

Det har lenge vært tette bånd mellom kongehuset og Forsvaret.

Kronprins Haakon er general og admiral, de høyeste militære gradene i Norge. Det samme gjelder kong Harald. Som dagens monark er han også Forsvarets øverstkommanderende – slik altså hans barnebarn, prinsesse Ingrid Alexandra, blir når hun blir dronning.

UNIKT: Det er ikke alle som får muligheten til å fly et F-16. Foto: Benjamin Fredriksen / NRK

Bestemor banet vei

Også prinsessens bestemor dronning Sonja gikk inn i Forsvaret. Som kronprinsesse ble hun landets første kvinnelige oberst og den første kvinnen i kongefamilien med militær grad.

LIKESTILLING: Dronning Sonja ble som kronprinsesse oberst i Forsvaret. Å gå inn i Forsvaret var viktig for henne i et likestillingsperspektiv, har hun sagt. Foto: Bjørn Sigurdsøn / NTB

Dronning Sonja har selv fortalt at det var viktig for henne, fordi hun ønsket å bane vei for andre kvinner og åpne dører for dem i Forsvaret.

– Forsvaret er en mannsdominert etat, så det er ikke veldig lett for kvinnene å bli hørt. Kunne jeg på noen som helst måte hjelpe dem i å bli hørt og få bedre status, ville jeg veldig gjerne bidra til det, har dronning Sonja, som også ble æresmedlem av Oslo Militære Samfund, sagt.

Heldig med været

Generalmajor Rolf Folland, sjef for luftforsvaret, tok imot prinsessen da hun kom til Bodø i dag.

– Først og fremst er det en stor ære for oss og få lov til å gi prinsessen innsikt i forsvaret og luftforsvaret, og spesielt å få anledning til å vise henne kampflyoperasjoner og til og med få en føling med hvordan det er å fly F-16 kampfly utenfor Bodø.

Han forteller at de var heldig med både været og lyset. Og turen, den gikk nordover.

– Evenes, Bardufoss, Stetind og tilbake igjen til Lofoten, så hun fikk et godt innblikk i nordnorsk natur på den her turen.