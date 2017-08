Vilde (21) og Lise (33) skal dekke valget gjennom egne programmer

NRK reiser fylket rundt og møter toppkandidatene på skolene der de selv gikk som ung, lager et eget program for sosiale medier rettet spesielt mot unge velgere og kårer de 10 kanskje mest innflytelsesrike politikerne fra Nordland gjennom historien.

I tillegg arrangeres folkemøter og debatter i Lofoten og Bodø, før det hele rundes av med en storstilt sending sammen Avisa Nordland fra Stormen Bibliotek valgkvelden 11. september.

Vilde Bratland Erikstad har fått oppdraget å lage et program til sosiale medier som gjør politikk interessant for unge velgere. I NRKs gamle TV-studio har hun fått laget et eget valgstudio med en selvkomponert fargerik bakgrunn.

– Unge velgere som ikke er spesielt interessert i politikk trenger å føle at det lages noe for dem. At du ikke trenger å føle deg dum, selv om du ikke skjønner alt som skjer i valgkampen, sier Erikstad.

Hun lover at publikum vil få se noe de ikke har sett før. Det vil bli både pinlig og morsomt. «Kjedelig» politikk skal behandles på en lettbeint og forståelig måte.

– Mellom tunge debatter og kompliserte saker vil dette bli et tilbud hvor man både kan le og lære noe på samme tid. Målet er å få unge velgere litt mer interessert i politikk, og at man i det minste bruker stemmeretten sin.

Skal besøke skoler

Også journalist Lise Forfang Hagen har travle dager fremover.

Den ene litt mer seriøs enn den andre. Vilde og Lise skal ha egne valgsendinger fremover mot valget 11. september. Foto: Malin Nygård Solberg / NRK

I løpet av de neste ukene skal hun besøke skoler der toppkandidatene til de ulike partiene selv har gått som ung. Her skal politikerne fortelle om sin egen oppvekst, om sitt politiske engasjement som ung, og bli «grillet» i ulike temaer av dagens elever på skolene.

Det blir til sammen åtte direktesendinger i ettermiddagsradioen i NRK P1 og direkte på Facebook og nett fra cirka klokken 14.10. Første sending onsdag 23.08.

– Vi skal bli kjent med kandidatene på en litt annen måte, der de yngste er i føringen. Elevene har selv komponert spørsmålene, og det blir spennende å se om de klarer å sette politikerne litt ut, sier Lise Forfang Hagen spent.

– Vi skal bli bedre kjent med røttene til politikerne gjennom blant annet å snakke med deres tidligere lærere, og vi oppfordrer folk til å følge sendingen på Facebook og stille spørsmål der.

Disse skolene skal besøkes Ekspandér faktaboks Innlandet skole i Hadsel.

Melbu VGS.

Leknes VGS.

Bankgata Ungdomskole i Bodø.

Hemnes sentralskole.

Saltvern skole i Bodø.

Nordhus skole i Brønnøy.

Fauske barnekor.

– Topper seg i Stormen bibliotek

Leder for valggruppa og fungerende redaksjonssjef, Adrian Dahl Johansen, mener dette trolig blir tidenes valgsatsing i NRK Nordland.

– Vi har forsøkt å lage konsepter som fungerer på de ulike plattformene. I tillegg er det satt av to journalister som skal jobbe med kritisk valg-journalistikk og meningsmålinger frem mot valget.

– Det hele toppes med en stor produksjon i Stormen bibliotek valgkvelden i samarbeid med Avisa Nordland og biblioteket. Her vil også de fleste politiske partiene ha sine valgvaker.

Dette er valgmenyen til NRK Nordland: